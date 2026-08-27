Hasçelik Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını 2030'a kadar %85 azaltmayı hedefliyor

Hasçelik, çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetişim performansının yanı sıra emisyon azaltımına ve kaynak ile enerji verimliliğine yönelik yatırımlarını içeren 2025 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

Şirket, 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı taahhüt ettiğini, aynı zamanda 2024 baz yılına kıyasla Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını 2030'a kadar %85 azaltmayı hedeflediğini belirtti. 2026 sonuna kadar bir metrik ton başına elektrik tüketimini %35 azaltmayı ve 2026 itibarıyla elektrik tüketiminin %35'ini güneş enerjisi santrallerinden karşılamayı planladığını ifade ederek toplam kurulu güneş enerjisi kapasitesinin 34 MWp seviyesinde yer aldığını vurguladı.

Hasçelik 0 tesisi hurda bazlı üretime başladı

Hasçelik, 2025 yılında Bilecik Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi'nde Hasçelik 0 adını verdiği yeni tesisini devreye aldığını ifade etti. Yaklaşık 150 milyon € tutarında yatırımla hayata geçirilen tesisin inşasına 2023 yılında başlandığını, ilk üretimin 10 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirildiğini ve resmi açılışın 3 Ekim 2025'te yapıldığını dile getirdi. Yaklaşık 160.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulan Hasçelik 0 tesisinde elektrik ark ocağı, Consteel® Evolution sürekli şarj ve hurda ön ısıtma sistemi, pota ocağı, vakum gaz giderme ünitesi ve sürekli döküm makinesinin bulunduğunu ifade etti. Tamamen hurda bazlı üretim yapan tesisin sıcak haddeleme ve parlak çelik faaliyetleri için kütük tedarik ettiğini ve 2025 yılında 163.957 mt nihai mamul ürettiğini aktardı.

Öte yandan şirket, Kocaeli'nde yer alan Hasçelik 1 tesisinin üretiminin 2025 yılında yaklaşık 191.500 mt seviyesinde yer aldığını ve Hasçelik 2 tesisinde yaklaşık 86.000 mt parlak çelik üretimi gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca sıcak haddelenmiş çelik üretim kapasitesinin yıllık 300.000 mt seviyesinde bulunduğunu da paylaştı.

Bununla birlikte Hasçelik, 2025 yılında yerel satışlarının 2024'te kaydedilen 274.367 mt seviyesinden 259.887 mt'a gerilediğini ve ihracat satışlarının da 54.376 mt seviyesine kıyasla 45.539 mt'a düştüğünü belirtti.

Tesis bazlı emisyon verileri

2022 yılından bu yana kurumsal karbon ayak izini Sera Gazı Protokolü'ne uygun olarak hesapladığına dikkat çeken şirket, AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında ürün emisyonu raporlamasını ise 2023'ün Ekim ayından bu yana gerçekleştirdiğini ifade etti.

2025 yılında ilk kez şirketin karbon ayak izi envanterine dahil edilen Hasçelik 0 tesisinin Kapsam 1 emisyonlarının 15.404 mt CO₂e, Kapsam 2 emisyonlarının 51.684 mt CO₂e ve Kapsam 3 emisyonlarının 152.746 mt CO₂e seviyelerinde yer aldığını bildirdi. Hasçelik 1 tesisinin 2025 yılı Kapsam 3 emisyonlarının 2023 yılında kaydedilen yaklaşık 600.000 mt seviyesine kıyasla 196.000 mt'a gerilediğinin, Hasçelik 2 tesisinin Kapsam 3 emisyonlarının ise aynı dönemde yaklaşık 427.000 mt'dan yaklaşık 85.000 mt'a düştüğünün altını çizdi.

Atık geri kazanım oranı %99'a ulaştı

Hasçelik, atık geri kazanım oranının %99 seviyesine ulaştığına dikkat çekerken, Hasçelik 0, Hasçelik 1 ve Hasçelik 2 tesislerinin Sıfır Atık Belgesine sahip olduğunu vurguladı. Çelik üretiminden kaynaklanan cürufun beton, yol yapımı ve bitümlü karışımlarda agrega olarak kullanılma potansiyelini inceleyen çalışmalar kapsamında üniversitelerle iş birliği yaptığını dile getirdi. Elektrik ark ocağı tozunun başta çinko olmak üzere metal geri kazanımı amacıyla lisanslı tesislere gönderildiğini ve refrakter atıkların ikincil hammadde olarak kullanılmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğünü de belirtti.

Şirket, SKDM ile bağlantılı olarak karbon ayak izi yönetimi ve emisyon hesaplamalarını satın alma süreçlerine dahil etmek üzere çalıştığını ve yerel kaynaklardan temin edilen hammaddelerin payını artırmayı hedeflediğini kaydetti. Ayrıca sürdürülebilirlik ve çevre yatırımlarını desteklemek amacıyla 2025 yılının Şubat-Mart döneminde Eximbank ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından toplam 20 milyon $ tutarında finansman aldığını da ekledi.