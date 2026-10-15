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OYAK Maden Metalurji verimlilik projeleriyle yıllık 61,6 milyon $ getiri hedeflediğini açıkladı

Perşembe, 15 Ekim 2026 12:20:28 (GMT+3)   |   İstanbul

OYAK Maden Metalürji, bünyesinde faaliyet gösteren Erdemir ve İsdemir'de yıl başından bu yana tamamlanan operasyonel mükemmellik çalışmalarının yıllık 39,7 milyon $ mali katkı sağladığını açıkladı. Devam eden projelerin yıl sonuna kadar tamamlanmasıyla toplam yıllık getirinin 61,6 milyon $'a ulaşması hedefleniyor.

Üretimde iyileştirme ve çalışan katkısı öne çıkıyor

Şirketin yaptığı açıklamada alaşım tasarımından hammadde kullanımına, haddeleme hızından bakım süreçlerine uzanan projelerin mevcut üretim altyapısının daha etkin kullanılmasını ve plansız duruşların azaltılmasını desteklediği ifade edildi.

Üretim süreçlerindeki iyileştirmeler yaklaşık 36 milyon $, çalışanların bireysel önerileri ve Kaizen çalışmaları ise yaklaşık 3,7 milyon $ yıllık mali etki sağladı. Şirketlerde 14.000'i aşkın öneri hayata geçirilirken, 742 sürekli iyileştirme takım çalışması tamamlandı.

Yalçıntaş: “Geleceğin sanayisini bugünden inşa ediyoruz”

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, grubun 2030 vizyonu kapsamında üretim gücünü teknoloji ve verimlilikle geliştirmeye odaklandıklarını belirterek önceliklerini “kaynaklarımızı daha etkin kullanarak yüksek katma değer yaratmak ve bunu sürdürülebilir kılmak” sözleriyle açıkladı.

Çalışanların bilgi ve deneyiminin operasyonel performansa doğrudan katkı sağladığını vurgulayan Yalçıntaş, projelerle maliyet yapısını güçlendirmeyi, ürün kalitesini geliştirmeyi ve veriye dayalı yetkinlikleri artırmayı amaçladıklarını aktardı. Yalçıntaş ayrıca Erdemir ve İsdemir'in Türkiye'nin sanayi üretiminin sürekliliği ve stratejik ihtiyaçların yerli imkânlarla karşılanması açısından önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım Oyak Maden Metalürji 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
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Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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