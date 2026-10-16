Nordex ve İçdaş R25 Kütahya rüzgâr enerjisi projesinin temel koşulları üzerinde anlaştı

Almanya merkezli rüzgâr türbini üreticisi Nordex Group, Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA)-5 ihalesi kapsamındaki son proje olan R25 Kütahya rüzgâr enerjisi projesi için İçdaş A.Ş. ile niyet mektubu imzaladığını duyurdu.

Bu doğrultuda şirketlerin yürütülen müzakerelerin ardından projenin temel ticari koşulları üzerinde mutabakata vardığı belirtildi. Nihai sözleşmelere ilişkin görüşmeler devam ederken, tarafların bu sözleşmeleri Ekim ayı içerisinde tamamlayarak imzalamayı hedeflediği dile getirildi.

R25 Kütahya projesinde buzlanma önleyici teknoloji kullanılacak

Projede soğuk iklimlerde ve zorlu hava koşullarında rüzgâr türbinlerinin performansını artırmak amacıyla geliştirilen buzlanma önleyici teknolojinin kullanılacağına dikkat çekildi. Söz konusu teknolojinin bu alandaki yerel kabiliyetlerin geliştirilmesine katkı sağlamasının beklendiği aktarıldı.

Ayrıca iş birliğinin Nordex Türkiye'nin yerel rüzgâr türbini imalat sektörüne yönelik uzun vadeli yatırımlarına katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi. Projenin hayata geçirilmesiyle şirketin yerel rüzgâr türbini kanadı üretimine yönelik yatırımlarının daha da artmasının beklendiği vurgulandı.