Tata Steel Port Talbot elektrik ark ocağı projesindeki gecikmeler nedeniyle İngiltere'den ek finansman talep ediyor

Basında çıkan haberlere göre Hindistan merkezli çelik üreticisi Tata Steel, İngiltere'de bulunan Port Talbot çelik tesisinin dönüşümü için İngiltere hükümetiyle ek finansal destek konusunda görüşmelere başladı. Gerekli elektrik şebekesi bağlantısının sağlanmasındaki gecikmeler, şirketin yeni elektrik ark ocağının devreye alınmasını ertelerken, projenin toplam maliyetinin de artması bekleniyor.

Şirket son haftalarda İngiltere İş, İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ile milyonlarca sterlinlik yeni bir destek paketi konusunda görüşmeler gerçekleştirdi. Talep edilen nihai tutar açıklanmazken, ek finansman yüz milyonlarca sterline ulaşabilir.

Port Talbot elektrik ark ocağının devreye alınması şebeke bağlantısındaki gecikmeler nedeniyle ertelendi

Tata Steel'in Port Talbot dönüşümü, geleneksel yüksek fırın bazlı çelik üretiminin elektrik ark ocağı üretimiyle değiştirilmesi için İngiltere hükümetinin 500 milyon £ tutarındaki desteğiyle gerçekleştirilen 1,25 milyar £ değerinde bir yatırıma dayanıyor.

Yeni ocağın başlangıçta 2028 yılının başına kadar faaliyete geçmesi bekleniyordu. Ancak elektrik ark ocağı için yeterli elektrik erişiminin sağlanması konusundaki gecikmeler, öngörülen devreye alma tarihini 2028 yılının sonuna veya 2029 yılının başına erteledi.

Tata Steel'in uzayan uygulama süresinin yanı sıra artan proje maliyetleri ve yeni elektrik ark ocağı devreye alınana kadar gerçekleştirilemeyecek satışların dönüşümün finansal maliyetini önemli ölçüde artırabileceğini hesapladığı belirtiliyor.