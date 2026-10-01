Kardemir 120,5 MWp'lik GES yatırımlarını 2028'de devreye alacak

Uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), yıllık 3 milyon mt çelik üretim hedefine yönelik çalışmalarını sürdürürken, enerji ihtiyacının daha büyük bölümünü yenilenebilir kaynaklardan karşılamak amacıyla bağlı kuruluşlarıyla birlikte toplam 120,5 MWp kapasiteli güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı gerçekleştireceğini açıkladı. Projeler için yaklaşık 3,96 milyar TL yatırım öngörülürken, santrallerin 2028 yılında devreye alınması planlanıyor.

Açıklamada, üretim kapasitesinin geliştirilmesinin yanı sıra enerji verimliliği ve düşük karbonlu üretimin de yatırım planlarının önemli bir parçası olduğu belirtildi. Şirket, yıllık 3 milyon mt çelik üretim hedefine ilerlerken, enerji maliyetlerini azaltacak ve yenilenebilir kaynakların toplam enerji tüketimindeki payını artıracak yatırımlarını sürdürdüğünü bildirdi.

Kardemir için 110,5 MWp'lik GES kurulacak

Planlanan yatırımlar kapsamında Kardemir için 85 MWe AC/110,5 MWp DC, bağlı kuruluşu Kardökmak A.Ş. için 5 MWe AC/6,5 MWp DC, Karçel A.Ş. için ise 2,5 MWe AC/3,5 MWp DC kapasiteli güneş enerjisi santralleri kurulacak.

Böylece Kardemir ve bağlı kuruluşlarının toplam yenilenebilir enerji kapasitesi 92,5 MWe AC/120,5 MWp DC seviyesine ulaşacak.

Şirket, santrallerin kurulacağı arazilere ilişkin mülkiyet edinim süreçlerinin tamamlandığını açıkladı. Projelendirme, çevresel etki değerlendirmesi, imar ve diğer teknik çalışmalar da başlatıldı.

GES yatırımlarıyla enerji maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor

Kardemir, söz konusu yatırımlarla yenilenebilir kaynaklardan karşıladığı enerji miktarını artırmayı, enerji maliyetlerini daha etkin yönetmeyi ve karbon ayak izini azaltmayı amaçlıyor.

Şirket ayrıca yatırımların Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda sanayide yeşil dönüşüme katkı sağlamasını hedefliyor.

Kardemir, üretim kapasitesiyle birlikte enerji altyapısını da dönüştürerek daha verimli, rekabetçi ve düşük karbonlu bir üretim yapısına yönelik yatırımlarına devam edeceğini belirtti.