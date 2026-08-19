Akmermer Boru üçüncü fabrika yatırımı için düğmeye bastı

Spiral kaynaklı çelik boru üreticisi Akmermer Boru, büyüme hedefleri doğrultusunda üçüncü fabrikası için yatırım sürecini başlattığını açıkladı.

Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren şirket, yeni yatırımla üretim kapasitesini artırmanın yanı sıra müşterilerine daha güçlü bir tedarik altyapısı sunmayı ve pazardaki rekabet gücünü geliştirmeyi amaçlıyor.

Üçüncü fabrika sürdürülebilir büyüme stratejisinin parçası

Akmermer Boru Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Akmermer, üçüncü fabrika yatırımını şirketin büyüme hedefleri doğrultusunda atılan önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Akmermer, yatırımın yalnızca üretim kapasitesini artırmaya yönelik olmadığını, aynı zamanda şirketin uzun vadeli ve sürdürülebilir büyüme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturduğunu belirtti.

Şirket, “Daha güçlü üretim, daha yüksek kapasite ve daha büyük hedefler için yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Spiral kaynaklı çelik boru üretimine 2017'de başladı

Akmermer Boru, 2016 yılında Başkent OSB'de gerçekleştirdiği yatırımla boru üretimine yönelik adım atarken, spiral kaynaklı çelik boru üretimine 2017 yılında başladı. Şirket, mevcut tesislerinde Ø219-Ø2032 mm çap ve 5-20 mm et kalınlığı aralığında spiral kaynaklı çelik boru üretiyor.

Akmermer Boru, üçüncü fabrika yatırımıyla birlikte mevcut üretim gücünü daha yüksek kapasite ve daha güçlü bir tedarik altyapısıyla desteklemeyi hedefliyor.