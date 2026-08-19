 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Akmermer...

Akmermer Boru üçüncü fabrika yatırımı için düğmeye bastı

Çarşamba, 19 Ağustos 2026 15:10:44 (GMT+3)   |   İstanbul

Spiral kaynaklı çelik boru üreticisi Akmermer Boru, büyüme hedefleri doğrultusunda üçüncü fabrikası için yatırım sürecini başlattığını açıkladı.

Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren şirket, yeni yatırımla üretim kapasitesini artırmanın yanı sıra müşterilerine daha güçlü bir tedarik altyapısı sunmayı ve pazardaki rekabet gücünü geliştirmeyi amaçlıyor.

Üçüncü fabrika sürdürülebilir büyüme stratejisinin parçası

Akmermer Boru Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Akmermer, üçüncü fabrika yatırımını şirketin büyüme hedefleri doğrultusunda atılan önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Akmermer, yatırımın yalnızca üretim kapasitesini artırmaya yönelik olmadığını, aynı zamanda şirketin uzun vadeli ve sürdürülebilir büyüme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturduğunu belirtti.

Şirket, “Daha güçlü üretim, daha yüksek kapasite ve daha büyük hedefler için yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Spiral kaynaklı çelik boru üretimine 2017'de başladı

Akmermer Boru, 2016 yılında Başkent OSB'de gerçekleştirdiği yatırımla boru üretimine yönelik adım atarken, spiral kaynaklı çelik boru üretimine 2017 yılında başladı. Şirket, mevcut tesislerinde Ø219-Ø2032 mm çap ve 5-20 mm et kalınlığı aralığında spiral kaynaklı çelik boru üretiyor.

Akmermer Boru, üçüncü fabrika yatırımıyla birlikte mevcut üretim gücünü daha yüksek kapasite ve daha güçlü bir tedarik altyapısıyla desteklemeyi hedefliyor.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım 

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları
Dış Çap:  21 - 219 mm
Et Kalınlığı:  1,5 - 3 mm
NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör
Tesisat Boruları
Dış Çap:  21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı:  2,6 - 5 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör
Sanayi Boruları
Dış Çap:  21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı:  0,7 - 12 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Benzer Haber ve Analizler

Borusan Boru Bursa’daki üretim hattını yenileyecek, yüzey temizleme hattı kuracak

19 Mar | Çelik Haberler

Borusan Boru üretim altyapısını yeniden düzenliyor

23 Haz | Çelik Haberler

YC Inox, Dilovası paslanmaz çelik boru tesisinde üretime başladı

06 Oca | Çelik Haberler

Borusan Boru Romanya ve ABD’deki varlıklarında deneme üretimine başladı

15 Mar | Çelik Haberler

Tosyalı Holding İspanyol boru üreticisini devralarak kapasitesini artırdı

05 Oca | Çelik Haberler

Sardoğan dikişsiz sıcak çekme boru kapasite artışı projesi için onay aldı

23 Ara | Çelik Haberler

Noksel ERW çelik boru üretim tesisi için onay aldı

28 Kas | Çelik Haberler

Sardoğan dikişsiz sıcak çekme boru üretim kapasitesini artıracak

24 Eki | Çelik Haberler

Noksel’in ERW çelik boru üretim tesisi için ÇED süreci başladı

19 Eyl | Çelik Haberler

Tayvanlı YC Inox Dilovası’na paslanmaz boru tesisi yatırımı yapacak

16 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis