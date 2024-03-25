Wood Mackenzie: DRI kullanımındaki artış çinko geri dönüşümünü olumsuz etkileyebilir

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İskoçya merkezli enerji araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie yayımladığı son raporunda, çelik sektörünün yeşil hidrojenle doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretimi yaparak karbonsuzlaşmasının çinkonun döngüselliğini ciddi ölçüde etkileyebileceğini belirtti. Şirkete göre elektrik ark ocaklarında DRI kullanımının hurdaya kıyasla artmasının, hava salınan tozdaki çinko içeriğini azaltacak olması sebebiyle çinko geri dönüşüm maliyetlerini ve karbon yoğunluğunu yükseltmesi bekleniyor.

Çelik üreticilerinin elektrik ark ocağı aracılığıyla ham çelik üretiminin yıllık yaklaşık 535 milyon mt seviyesinde yer aldığı ve bunun sonucunda 200.000-3,4 milyon mt çinko içerikli çelik tozu açığa çıktığı tahmin ediliyor. Küresel piyasada yıllık yaklaşık 1,6 milyon mt çinko, çelik tozu ve diğer tortulardaki çinkodan elde ediliyor. Bu nedenle elektrik ark ocaklarında DRI kullanımındaki artış, çinko bakımından zengin tozun azalmasına yol açarak çinko geri dönüşüm maliyetlerini ve karbon yoğunluğunu daha da artıracak.

Wood Mackenzie Çinko Piyasaları Departmanı Başkanı Andrew Thomas, “2050 yılına kadar küresel çelik üretiminin yaklaşık yarısının elektrik ark ocağıyla gerçekleştirileceği öngörülüyor. Elektrik ark ocağına geçiş karbonsuzlaşma faaliyetleri açısından gerekli ancak bu durum, çinko sektörünün karbonsuzlaşma ve döngüsel ekonominin gerekliliklerini karşılaması bakımından zorluklar yaratıyor,” dedi.

Mevcut çinko geri dönüşüm teknolojisinin karbon salımının yüksek seviyelerde yer alması sebebiyle çinko piyasası, çelik sektörünün karbonsuzlaşma hedeflerine ayak uyduramıyor.