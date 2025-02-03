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Whitehaven Coal’un kömür üretimi ve satışları 2024-2025 mali yılının ikinci çeyreğinde artış kaydetti

Pazartesi, 03 Şubat 2025 15:20:58 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya merkezli madenci Whitehaven Coal Limited, 2024-25 mali yılının Aralık ayında sona eren ikinci çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin kömür üretimi çeyreklik bazda yatay seyrederek 9,68 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, mali yılın ilk yarısında %87 artışla 19,36 milyon mt kömür üretimi gerçekleştirildi. Bahsi geçen çeyrekte şirket çeyreklik bazda %23 artışla 8,67 milyon mt kömür sattı. Yılın ilk yarısında ise satışla %88 artışla 15,75 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirket, 2024-25 mali yılına ilişkin kömür üretimi ve satış tahminlerini sırasıyla 35-39,5 milyon mt ve 28-31,5 milyon mt seviyelerinde korudu.

Whitehaven CEO’su Paul Flynn, “Üretim ve satış tonajlarında doğru yolda ilerliyoruz. Bu çeyrekte Daunia madeninden rekor sayıda satış gerçekleştirdik. 2025 mali yılına ilişkin üretim ve satış tahminlerimizin üst sınırına yakın kalmayı bekliyoruz. Maliyet beklentilerimizi ise alt sınıra kadar düşüreceğiz. Queensland’te uzun süreli başarıyı sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz. Üretkenlik ve maliyet açışından iyi bir ilerleme gösterdik,” ifadelerini kullandı. Flynn, mevcut mali yılın üçüncü çeyreğinde Blackwater madeninin satışından gelecek 1,08 milyar $ ile şirketin mali sonuçlarının güçlenmesini bekliyor.


Etiketler: Avustralya Okyanusya Üretim 

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