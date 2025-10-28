 |  Giriş 
Whitehaven Coal’un kömür üretimi 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde düştü, satışları arttı

Salı, 28 Ekim 2025 11:41:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya merkezli madenci Whitehaven Coal Limited, 30 Eylül tarihinde sona eren 2025-26 mali yılının birinci çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Birinci çeyrekte şirketin kömür üretimi yıllık %14,5 düşüşle 9,04 milyon mt seviyesinde yer alırken, kömür satışları yıllık %0,6 artışla 7,48 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Açıklamaya göre Hindistan’dan gelen Avustralya çıkışlı metalürjik kömür talebi, Çin’in indirimli çelik ihracatı nedeniyle sekteye uğramaya devam etti. Ancak Çin’in çelik üretimini azaltma ve arz fazlasını ortadan kaldırma çabaları, metalürjik kömür fiyatlarında toparlanma ve piyasa beklentilerinde görülen iyileşmeye dair sinyalleri destekliyor. Fiyatlarında düşük olduğu dönemde Whitehaven'ın kömür ürünlerine yönelik talep canlı seyrediyor. Şirket, marj optimizasyonu, maliyet yönetimi ve ihtiyatlı sermaye tahsisatına odaklanmaya devam ediyor.

Küresel metalurjik kömür üretiminde beklenen yapısal açık ve Hindistan’dan gelen artan talep nedeniyle uzun vadede metalürjik kömür fiyatlarının yükselmesi bekleniyor. Whitehaven'ın metalürjik kömür portföyünün, arzın kısıtlı olduğu mevcut piyasa dinamiklerinden faydalanması bekleniyor.

Şirket, 2025-26 mali yılının tamamına ilişkin kömür üretim ve satış tahminleri sırasıyla 37-41 milyon mt ve 29,5-33 milyon mt seviyelerinde yer alıyor.


