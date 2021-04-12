Votorantim’in uzun mamul biriminin AVFÖK’ü 2020’de arttı

Pazartesi, 12 Nisan 2021 10:46:54 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya merkezli Votorantim SA, Arjantin ve Kolombiya’daki uzun mamul biriminin AVFÖK’ünün 2020 yılında arttığını belirtti.

2020 yılında, şirketin uzun mamul biriminin düzenlenmiş AVFÖK’ü yıllık %20 artışla 545 milyon BRL (92,7 milyon $) seviyesinde kaydedilirken, AVFÖK marjı 2019 yılında kaydedilen %21’den %22’ye yükseldi.

Votorantim’in uzun mamul biriminden elde ettiği net gelir 2020’de yıllık %16 artışla 2,46 milyar BRL (437,3 milyon $) seviyesinde yer aldı. Şirket bu artışı, Arjantin ve Kolombiya pazarlarındaki daha yüksek fiyatlara ve Brezilya realinin Kolombiya pesosu karşısında değer kaybetmesine bağladı.

Votorantim yaptığı açıklamada, “Arjantin ve Kolombiya hükümetleri tarafından Covid-19 salgınını önlemek adına karantina uygulanması, her iki ülkede de talebin zayıflamasına ve tedarik zincirlerinin askıya alınmasına yol açtı. Her iki ülkeden de bu duruma hızlı bir şekilde karışık verilmesi, çoğunlukla karantinanın ardından yerel ekonomilerin iyileşmesi sayesinde faaliyetlerin kademeli bir şekilde yeniden başlamasını sağladı,” ifadelerine yer verdi.

1$ = 5,63 BRL (9 Nisan)