Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), 2025'in üçüncü çeyreğinde kaydettiği 13,10 milyon $ net kâra kıyasla 2026'nın aynı döneminde 220,37 milyon $ net zarar açıkladı.

Şirketin net satış geliri yıllık %11,1 düşüşle 1,85 milyar $, üretim maliyetleri %1,6 düşüşle 1,45 milyar $, brüt kârı %33,9 düşüşle 612,59 milyon $ ve faaliyet kârı %66,8 düşüşle 100,96 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Yıllık %5,6 azalmasına rağmen 240,55 milyon $ seviyesinde gerçekleşen finansman giderleri, şirketin borçları için ödediği yüksek faizleri yansıtarak net zararın başlıca nedeni oldu.

Hacim bazında, şirketin yurt içi çelik satışları yıllık %5,8 artışla 826.000 mt'a, çelik ihracatı ise %10 artışla 305.000 mt'a yükseldi.

Yurt içi demir cevheri satışları yıllık %30,8 artışla 1,278 milyon mt'a çıkarken, demir cevheri ihracatı %9,2 düşüşle 10,373 milyon mt'a geriledi.

Şirket, 7,94 milyar $ ile son 12 aylık AVFÖK değerinin 4,23 katına ulaşan yüksek net borcunun baskısı altında kalmaya devam ettiğini ifade etti. CSN, borçlarını azaltma çalışmaları kapsamında çimento biriminin Çinli Huaxin Building Materials Group'a satışını kısa süre önce tamamladı. Almanya'daki uzun çelik üreticisi bağlı kuruluşu SWT'nin İspanyol Megasa'ya satışının ise son aşamada olduğu belirtiliyor.