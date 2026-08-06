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Gerdau'nun net kârı 2026'nın ikinci çeyreğinde yıllık %70 arttı

Perşembe, 06 Ağustos 2026 10:01:15 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau, 2026 yılının ikinci çeyreğinde konsolide net kârının daha iyi satış karması, fiyatlardaki artış ve ticari rekabet gücünü artırmak amacıyla alınan önlemler sayesinde yıllık %70 artışla 286,89 milyon $ seviyesine yükseldiğini açıkladı.

Şirketin net satışları %2 artışla 3,49 milyar $ olurken, üretim maliyetleri %2,9 düşüşle 2,94 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Brüt kâr %39,3 artarak 553,7 milyon $ ve faaliyet kârı %57 yükselerek 456,4 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde şirketin ham çelik üretimi yıllık %6,2 artışla 1,560 milyon mt olurken, çelik ürünleri satışları %2,1 yükselerek 1,352 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2026 yılının ikinci çeyreğinde Brezilya faaliyetleri şirketin AVFÖK değerinin %20,1'ini, çelik sevkiyatlarının %45'ini ve net satışlarının %37'sini oluşturdu.

Kuzey Amerika, şirketin AVFÖK değerinin %74'ünü, çelik sevkiyatlarının %45'ini ve net satışlarının %55'ini oluştururken, Güney Amerika'nın söz konusu kalemlerdeki payları sırasıyla %5,8, %9,4 ve %7 oldu.

LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör

Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Mali Sonuçlar Gerdau 

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