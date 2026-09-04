CSN CEO'su görevinden ayrıldı, yerine Vale'nin eski CEO'su atandı

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi Companhia Siderúrgica Nacional'ın (CSN) CEO'su Benjamin Steinbruch, 25 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrıldı.

Şirketin ana hissedarı olan Steinbruch'un yerine madencilik şirketi Vale'nin eski CEO'su Fabio Schvartsman getirildi. Schvartsman, 270'ten fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve ciddi çevresel hasara yol açan Brumadinho baraj faciasının yaşandığı dönemde Vale'nin CEO'su olarak görev yapıyordu.

Steinbruch, CSN yönetim kurulu başkanlığına geçerek şirketin yeniden yapılandırılmasına odaklanacak. CSN'nin net mali borcunun 8,3 milyar $ seviyesinde olduğu ve bu tutarın yıllık AVFÖK'ünün 3,49 katına karşılık geldiği tahmin ediliyor. Yüksek faiz giderleri nedeniyle şirket en son 2025 yılının üçüncü çeyreğinde net kâr açıklamıştı.

Şirket; çimento ve lojistik dahil olmak üzere çeşitli faaliyet alanlarındaki varlıklarını satarak yüksek borç yükünü ve finansal kaldıraç oranını azaltmayı planlıyor. CSN ayrıca çelik üretim faaliyetlerini satma seçeneğini de değerlendirdi.

Şirketin açıklamasına göre CSN çimento faaliyetleri için teklifler alırken söz konusu teklifleri değerlendirmeye devam ediyor. Lojistik faaliyetlerine yönelik tekliflerin ise bu hafta alınması bekleniyor.