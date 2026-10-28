Gerdau'nun net kârı 2026 yılının üçüncü çeyreğinde ABD'deki çelik fiyatlarının artmasıyla %43,4 yükseldi

Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde konsolide net kârının 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %43,4 artarak 293,26 milyon $ seviyesine ulaştığını açıkladı.

Şirket güçlü performansın başlıca nedeninin Kuzey Amerika'da artan yerel maliyetleri fazlasıyla telafi eden yüksek satış fiyatları olduğunu belirtti.

Net satış gelirleri %3,9 artışla 3,51 milyar $ seviyesine yükselirken, üretim maliyetleri %3,2 düşüşle 2,88 milyar $ seviyesine geriledi. Brüt kâr %56,4 artarak 628,7 milyon $ olurken, faaliyet kârı %63,7 artışla 509,5 milyon $ seviyesine çıktı.

Tonaj bazında ham çelik üretimi %6,2 düşüşle 1,47 milyon mt, çelik ürünleri satışları ise %14,8 düşüşle 1,35 milyon mt oldu.

2026 yılının üçüncü çeyreğinde Brezilya, grubun AVFÖK değerinin %19,1'ini, çelik sevkiyatlarının %45,4'ünü ve net satış gelirlerinin %36,8'ini oluşturdu.

Kuzey Amerika'nın AVFÖK değeri, çelik sevkiyatları ve net satış gelirlerindeki payları sırasıyla %76,4, %44,2 ve %55,6 oldu.

Güney Amerika ise AVFÖK değerinin %4,2'sini, çelik sevkiyatlarının %10,4'ünü ve net satış gelirlerinin %7,6'sını oluşturdu.