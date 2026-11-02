Usiminas'ın 2026 üçüncü çeyrek net kârı zayıflayan faaliyet performansı nedeniyle çeyreklik bazda %43,2 düştü

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi Usiminas 2026 yılının üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla %43,2 düşüşle 44,75 milyon $ net kâr açıkladı.

Şirkete göre küresel çelik arzındaki dengesizlikler, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar ve büyük ekonomilerin büyüme görünümüne ilişkin belirsizlikler nedeniyle 2026 yılının üçüncü çeyreğinde faaliyet koşulları zorlu seyrini korudu.

Usiminas, bu ortamda kârlılık üzerindeki baskıya rağmen operasyonel verimliliğe ve mali disipline odaklanmayı sürdürdüğünü belirtti.

Önceki çeyreğe kıyasla net satış gelirleri %1,2 artışla 1,14 milyar $ ve satılan ürünlerin maliyeti %4,4 artışla 1,02 milyar $ seviyesinde yer alırken, brüt kâr %20,3 düşüşle 118,32 milyon $ ve faaliyet kârı %43,2 düşüşle 44,75 milyon $ oldu.

Satış hacimleri açısından, çelik ürünleri satışları %5 artışla 1,03 milyon mt seviyesine yükselirken, demir cevheri satışları %18 düşüşle 2,01 milyon mt seviyesine geriledi.