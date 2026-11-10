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Samarco'nun net zararı 2026'nın üçüncü çeyreğinde üretimin yükselmesi sayesinde azaldı

Salı, 10 Kasım 2026 10:32:55 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı demir cevheri ve pelet üreticisi Samarco, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 1,045 milyar $ net zarara kıyasla 544,3 milyon $ net zarar açıkladı.

Şirkete göre üretimin faaliyetlerin yeniden başlamasından bu yana en yüksek çeyreklik seviyesine ulaştığı 2026 yılının üçüncü çeyreği, yıl boyunca sergilenen operasyonel istikrarı ve dayanıklılığı pekiştirdi.

Şirketin net satış gelirleri yıllık %2 artışla 450,3 milyon $ seviyesine yükselirken, üretim maliyetleri %11 düşüşle 240 milyon $ ve brüt kârı %6 düşüşle 210,3 milyon $ oldu.

Başta Fundão barajının 2015 yılında çökmesiyle bağlantılı 461,1 milyon $ tutarındaki tazminat ödemeleri olmak üzere finansman giderleri nedeniyle şirket, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde kaydettiği 168,2 milyon $ faaliyet kârına kıyasla 246,3 milyon $ faaliyet zararı açıkladı.

Tonaj bazında pelet üretimi yıllık %27 artışla 3,7 milyon mt'a, pelet satışları ise %20 artışla 3,2 milyon mt'a yükseldi. Ortalama gerçekleşen pelet satış fiyatı %6 artışla 117,7$/mt seviyesine ulaştı.

Samarco, yıllık 30 milyon mt'luk tam üretim kapasitesine yeniden ulaşmayı hedefleyen Faz 3 projesini sürdürüyor.

Etiketler: Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Üretim Mali Sonuçlar 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör
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Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

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