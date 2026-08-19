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Samarco'nun 2026 ikinci çeyrek net zararı azaldı, Faz 3 projesi planlandığı gibi ilerliyor

Çarşamba, 19 Ağustos 2026 10:26:02 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı demir cevheri ve pelet üreticisi Samarco, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 1,689 milyar $ net zarara kıyasla 2026 yılının ikinci çeyreğinde 328,5 milyon $ net zarar açıkladı.

Şirket, söz konusu sonucun ağırlıklı olarak 2015 yılında Fundão Barajı'nın çökmesi nedeniyle devam eden tazminat ödemelerinden kaynaklanan 537,1 milyon $ tutarındaki negatif etkiden kaynaklandığını belirtti.

Net satış gelirleri 469,7 milyon $ seviyesinde yatay seyrederken, üretim maliyetleri %28 artışla 252,9 milyon $ seviyesine yükseldi ve brüt kâr %20 düşüşle 261,9 milyon $ oldu. Şirketin faaliyet sonucu ise 2025 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 237,4 milyon $ zarardan 170,2 milyon $ kâra döndü.

Tonaj bakımından pelet satışları 3,9 milyon mt seviyesinde değişmezken, ortalama satış fiyatı %1 artışla 122$/mt oldu.

Samarco'nun şirketin 2028 yılına kadar toplam demir cevheri üretim kapasitesinin %100'üne ulaşmasını amaçlayan büyük ölçekli yatırım programı Faz 3 projesinde mühendislik ve ruhsat gereklilikleri tamamlandı. Böylece operasyonların yeniden başlatılmasının son aşamasına geçilmesinin önü açılırken, şirket yıllık 30 milyon mt olan tam kapasitesine geri dönebilecek.

Şirkete göre yılın ikinci yarısında düzenli faaliyetler ve net bir uygulama yol haritasının sonuçları desteklemesi bekleniyor. Samarco tazminat yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürürken, güvenli faaliyetlere ve disiplinli sermaye tahsisine odaklanmaya, operasyonel güvenilirlik ve sürdürülebilir büyüme yoluyla uzun vadeli değer yaratmaya devam edecek.

LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör

Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.


Etiketler: Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Üretim Mali Sonuçlar 

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