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Samarco'nun 2026 üçüncü çeyrek üretimi, faaliyetlerin yeniden başladığı 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Pazartesi, 26 Ekim 2026 10:10:20 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı demir cevheri ve pelet üreticisi Samarco faaliyet sonuçlarına ilişkin ön açıklamasında 2026 yılının üçüncü çeyreğinde toplam demir cevheri ve pelet satışlarının önceki çeyreğe kıyasla değişmezken, yıllık %5 düşüşle 3,9 milyon mt seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Şirketin üretimi 2026 yılının ikinci çeyreğine kıyasla %10 ve 2025 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla %4 artışla 4,3 milyon mt seviyesine ulaşarak faaliyetlerin yeniden başlamasından bu yana en yüksek çeyreklik tonajı kaydetti. Ocak-Eylül dönemindeki üretim ise 12,9 milyon mt ile aynı dönemde faaliyetlerin yeniden başlamasından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Samarco'nun üçüncü çeyrekteki ortalama pelet fiyatı, önceki çeyrekteki 124,9$/mt FOB seviyesine kıyasla büyük ölçüde değişmezken yıllık %4 artışla 125,1$/mt FOB seviyesinde yer aldı.

Vale ve BHP'nin ortak girişimi olan Samarco, 2015 yılında Fundão barajında meydana gelen çöküşün etkilerini gidermeye devam ederken, 2028 yılında yıllık 26 milyon mt olan tam kapasitesine dönmeyi bekliyor.

Etiketler: Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Üretim Mali Sonuçlar 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör
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Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

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