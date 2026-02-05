 |  Giriş 
GravitHy, Elyse Energy ve Marcegaglia Fos-sur-Mer’de güçlerini birleştiriyor

Perşembe, 05 Şubat 2026 10:54:25 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa merkezli sürdürülebilir demir üreticisi GravitHy, Fransa merkezli Elyse Energy ve İtalyan çelik üreticisi Marcegaglia ile Fransa’nın en önemli sanayi-liman bölgelerinden biri olan Fos-sur-Mer’de endüstriyel sinerjilerin araştırılması ve geliştirilmesi amacıyla bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Anlaşma, Fos-sur-Mer’de büyük ölçekli, düşük karbonlu bir sanayi kümesinin ortaya çıkışını hızlandırma yönündeki ortak hedefi resmileştirirken, bölgenin Avrupa’nın sanayide karbonsuzlaşma ve stratejik özerklik hedeflerindeki rolünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

Düşük karbonlu üç proje

İş birliği, birlikte entegre bir düşük karbonlu değer zinciri oluşturan üç tamamlayıcı projeyi bir araya getiriyor:

  • GravitHy, 2030’a kadar yıllık 2 milyon mt hedef kapasiteye sahip düşük karbonlu demir üretim tesisi geliştiriyor; bu tesisin, geleneksel yüksek fırın bazlı üretime kıyasla yaklaşık %90 karbon emisyonu düşüşü sağlayacağı öngörülüyor.
  • Elyse Energy, NeoCarb projesi kapsamında 2030’dan itibaren e-metanol ve e-SAF gibi düşük karbonlu moleküllerin üretimi ve dağıtımını planlayarak denizcilik ve havacılık sektörlerinin karbonsuzlaşmasını desteklemeyi hedefliyor.
  • Marcegaglia, Mistral projesiyle 2028’den itibaren %90’ın üzerinde sera gazı emisyonu azaltımı sağlaması beklenen modern, düşük karbonlu bir çelik üretim birimi geliştiriyor.

Söz konusu yatırımlar, benzersiz bir endüstriyel ekosistem oluşturmayı amaçlıyor.

Endüstriyel iş birliğinin dört ayağı

Mutabakat kapsamında şirketler, rekabet mevzuatına uyumlu potansiyel sinerjileri belirlemek ve değerlendirmek üzere tematik çalışma grupları kuracak. İş birliği, ortak lojistik; döngüsel ekonomi ve endüstriyel akışların optimizasyonu; saha genelinde paylaşılan hizmetler; düzenleyici ve çevresel koordinasyon olmak üzere dört ana başlıkta yoğunlaşacak.


