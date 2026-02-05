 |  Giriş 
Thyssenkrupp Steel emisyonlarını azaltmak için yenilenebilir enerji kullanımını artırıyor

Perşembe, 05 Şubat 2026 10:35:30 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp Steel, karbonsuzlaşma stratejisi doğrultusunda toplam yaklaşık 230 GWh yenilenebilir enerji temin etmek üzere dört adet elektrik alım anlaşması imzaladığını duyurdu.

Anlaşmaların, Almanya genelindeki rüzgâr ve güneş enerjisi projelerinde üretilecek elektriği kapsayacak şekilde Quadra Energy, Statkraft, Centrica Energy ve Sunnic Lighthouse şirketleri ile imzalandığı belirtildi. Yenilenebilir enerjinin, thyssenkrupp Rasselstein, thyssenkrupp Precision Steel ve thyssenkrupp Electrical Steel tesislerinin operasyonlarını destekleyeceği ifade edildi.

Emisyon azaltımı ve yenilenebilir enerji kapasitesi destekleniyor

Anlaşmalar kapsamında yaklaşık 70.000 adet hanenin yıllık elektrik tüketimine eş değer seviyede yenilenebilir enerji temin edileceği ve bu sayede emisyonların yıllık 70.000 mt’dan fazla düşürülmesinin beklendiği dile getirildi.

Emisyon azaltımının yanı sıra artık devlet sübvansiyonlarından yararlanamayan rüzgâr santrallerinin faaliyetlerini sürdürmesine katkı sağlanacağına ve böylelikle Almanya’nın yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin destekleneceğine dikkat çekildi.

Vasıflı çelik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı artıyor

Bu yılın başından itibaren yenilenebilir enerjinin özellikle thyssenkrupp Rasselstein ve thyssenkrupp Electrical Steel tesislerine tedarik edilmeye başladığı aktarıldı. Ayrıca Hohenlimburg tesisinin 2024 yılının ortasından bu yana üç kilometrelik özel bir kablo hattı aracılığıyla yakındaki bir rüzgâr santralinden doğrudan elektrik temin ettiği vurgulandı. Projenin, Almanya’da sanayiye yönelik ilk doğrudan rüzgâr enerjisi tedarik modeli olarak öne çıktığı paylaşıldı. Böylelikle söz konusu üç bağlı kuruluşun elektrik tüketiminin en az %30’unun yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandığının altı çizildi.

Thyssenkrupp’a göre yenilenebilir enerji, ambalaj, transformatör çekirdeği, elektrik motoru ve hassas mühendislik uygulamalarında kullanılan özel çelik kalitelerinin üretimine katkı sağlayacak. Thyssenkrupp Rasselstein, tesisinin yıllık emisyonlarının 50.000 mt’dan fazla düşmesini bekliyor.


