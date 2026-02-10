Salzgitter geri dönüşüm odaklı ortaklık kapsamında Volvo’dan ilk hurda sevkiyatını teslim aldı

İsveçli otomotiv üreticisi Volvo Cars ve Alman çelik üreticisi Salzgitter AG, ScanLoop adı verilen geri dönüşüm odaklı ortaklık kapsamındaki ilk hurda sevkiyatının tamamlandığını duyurdu. Söz konusu ortaklığın, çelik değer zinciri boyunca döngüselliği güçlendirmeyi ve emisyonları azaltmayı amaçladığı bildirildi.

Anlaşma kapsamında Salzgitter, Volvo Cars’ın İsveç’in güneyinde bulunan Olofström karoser tesisine yüksek kaliteli yassı mamul tedarik etmeye devam ettiğini dile getirdi. Presleme süreci sırasında ortaya çıkan hurdanın, malzeme türüne göre ayrıştırıldığı ve taşıma verimliliğini artırmak amacıyla sıkıştırılarak yoğun bloklar haline getirildiği aktarıldı.

Ortaklıkla çelik değer zinciri içinde tutuluyor

Trenlerin Almanya’ya boş şekilde geri gönderilmesi yerine işlenmiş hurda ile yüklendiği ve Salzgitter Flachstahl GmbH’nin tesisine taşındığı dile getirildi. Burada hurdanın yeniden eritilerek yeni yüksek kaliteli çelik üretildiği ve böylece birincil hammaddelere olan ihtiyacın azaltıldığı paylaşıldı.

Yapılan ilk sevkiyatın, Beddingen istasyonuna 25 adet hurda vagonu taşıyan 545 metre uzunluğunda bir trenle gerçekleştirildiği vurgulandı.

Demir yolu taşımacılığı lojistik kaynaklı emisyonları düşürüyor

Demir yolu taşımacılığının, ScanLoop ortaklığının temel unsurlarından biri olarak öne çıktığı ifade edildi. İsveç ve Almanya’daki tesisler arasında yaklaşık 700 kilometrelik mesafe bulunmasına rağmen yolculuğun yaklaşık bir buçuk gün sürdüğünün ve tamamen yeşil elektrikle gerçekleştirildiğinin altı çizildi.

Şirketler, bu yaklaşımın taşımacılığa bağlı emisyonları önemli ölçüde azalttığını ve demir yolu altyapısının döngüsel endüstriyel tedarik zincirlerini desteklemedeki rolünü ortaya koyduğunu belirtti.