AB’de karbon fiyatlarının 2026-27’de yükselmesi bekleniyor, dalgalanmalar sürecek

Reuters’ın haberine göre piyasa analistleri, AB’nin karbon fiyatlarına ilişkin tahminlerini önümüzdeki iki yıl için hafifçe yukarı yönlü revize ederken, karbon piyasasındaki dalgalanmaların 2026 boyunca devam edeceği uyarısında bulundu.

10 analistin katıldığı ankete göre karbon tahsisat fiyatlarının 2026’da ortalama 92,65€/mt ve 2027’de 107,29€/mt seviyelerinde yer alması bekleniyor. Bu tahminler, Ekim ayında sırasıyla 91,11€/mt ve 106,94€/mt seviyelerinde yer alan bir önceki tahmine kıyasla hafif bir artışa işaret ediyor. 2028 yılı için ortalama fiyat beklentisinin ise 110,90€/mt ile önceki tahminlere kıyasla çoğunlukla değişmediği görülüyor.

2026 dalgalı bir seyirle başladı, enerji piyasaları baskı yaratıyor

AB karbon piyasasının 2026 yılına dalgalı bir seyirle başladığı belirtildi. Karbon tahsisat fiyatları halihazırda 84€/mt seviyesinden işlem görürken, 15 Ocak’ta 93,80€/mt ile yaklaşık iki buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaştığı ifade edildi.

Analistler, kısa vadede karbon fiyatlarının Avrupa doğal gaz piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam etmesini beklediklerini dile getirdi. Avrupa’da doğal gaz fiyatları, stokların düşmesi ve ABD’de soğuk hava koşullarının sıvılaştırılmış doğal (LNG) üretimi ve ihracatını etkilemesi nedeniyle yıl başından bu yana yaklaşık %40 artış kaydetti.

Doğal gaz fiyatları kısa vadede belirleyici olmaya devam edecek

Çoğu piyasa katılımcısı, 2026 boyunca karbon tahsisat fiyatlarındaki hareketlerin uzun vadeli iklim politikalarından ziyade kısa vadeli enerji piyasası dinamikleri tarafından şekilleneceğini dile getirdi. Yüksek doğal gaz fiyatlarının, elektrik üretiminde kömürden doğal gaza geçişi sınırlandırdığı, enerji sektöründe emisyonları artırdığı ve buna bağlı olarak karbon tahsisatlarına olan talebi yükselttiği aktarıldı.

Dolayısıyla analistler, doğal gaz fiyatları hava koşullarından kaynaklı arz şokuna maruz kaldığı sürece karbon fiyatlarındaki dalgalanmaların yüksek kalmaya devam edeceğinin altını çizdi.

2027 sonrası yapısal sıkılaşma fiyatları destekleyecek

Daha uzun vadede ise analistler, AB karbon piyasasında belirleyici unsurların değişmeye başlayacağını öngördükleri söyledi. AB Emisyon Ticaret Sistemi kapsamında sanayi sektörlerine yönelik ücretsiz tahsisatların kademeli olarak kaldırılmasıyla birlikte tahsisatlara yönelik talebin, yakıt fiyatlarındaki kısa vadeli dalgalanmalardan ziyade karbonsuzlaşma teknolojilerinin gerçek maliyetlerini yansıtmasını beklediklerini paylaştı.

Norveç merkezli araştırma şirketleri Rystad Energy ve Veyt, yıllık emisyon üst sınırlarının düşürülmesi ve ücretsiz tahsisatların azalmasının karbon piyasasında arz sıkıntısına yol açacağını vurguladı. Analistlere göre arz sıkıntısı, kısa vadeli dalgalanmalar sürse bile 2027’den itibaren karbon fiyatlarında kalıcı bir yukarı yönlü hareketi destekleyecek.