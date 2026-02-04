 |  Giriş 
AB geri dönüşüm sektörü: Döngüsel ekonomiyi güçlendirmek için yerel ürünlere öncelik verilmeli

Çarşamba, 04 Şubat 2026 12:20:44 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa geri dönüşüm sektörü temsilcileri, AB’de üretilen malzemeleri sanayi ve ekonomik stratejinin merkezine yerleştiren “Made in Europe” politikasını güçlü biçimde desteklediklerini açıkladı. Sektör, geri dönüştürülmüş malzemeler için açık ve sorunsuz piyasa koşullarının korunmasının da kritik önemde olduğuna dikkat çekti.

Eski adıyla Avrupa Geri Dönüşüm Endüstrileri Konfederasyonu (EuRIC) olarak bilinen Recycling Europe, yerel ürün kullanım politikasının AB sanayisini güçlendirmek, stratejik hammaddelere erişimi güvence altına almak ve Temiz Sanayi Anlaşması kapsamında belirlenen “%24 döngüsel malzeme kullanım oranı” hedefine ulaşmak için hayati olduğunu belirtti.

Geri dönüştürülmüş malzemeler zaten yerel olarak üretiliyor

Recycling Europe, geri dönüştürülmüş malzemelerin tanım gereği “Made in Europe” kategorisinde yer aldığını vurguladı. Bu malzemelerin, Avrupa Birliği içinde toplanan atıklardan elde edildiğini, AB sınırları içinde ayrıştırıldığını ve işlendiğini ifade etti.

Recycling Europe Politika Direktörü Maria Vera Duran, bu gerçeğin resmen tanınmasının Avrupa sanayisini güçlendirecek basit ama etkili bir araç olacağını kaydetti. Duran’a göre söz konusu strateji, AB’nin iklim ve kaynak stratejilerinde halihazırda yer alan döngüsel ekonomi ilkelerini sanayi politikası ile daha uyumlu hale getirecek.

Ticaret kısıtlamaları yerine hedefli teşvik çağrısı

Recycling Europe, “Made in Europe” politikasının ticareti kısıtlayıcı önlemler yerine hedefli teşvikler etrafında şekillendirilmesi gerektiğini vurguladı. Organizasyona göre teşvikler, geri dönüştürülmüş malzemelere olan talebi artırmada daha etkili olurken, piyasadaki bozulmaların da önüne geçiyor.

Bu teşviklerin, Sanayi Hızlandırıcı Yasası, AB kamu alımları kurallarının revizyonu ve Döngüsel Ekonomi Yasası gibi temel politikalara entegre edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Döngüsellik rekabetçilik ve karbonsuzlaşma için önemli

Recycling Europe, sanayi değer zincirleri genelinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanımının artırılmasının, döngüsellik yoluyla arz güvenliğini güçlendireceğini, Avrupa sanayisinin rekabetçiliğini artıracağını ve karbonsuzlaşmayı hızlandıracağını savundu.

Geri dönüştürülmüş malzemelerin karbon ayak izinin birincil hammaddelere kıyasla çok daha düşük olduğu belirtilirken, bu durumun AB’nin iklim hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynadığı vurgulandı.

Organizasyon ayrıca döngüsel değer zincirlerinin önünü açmak, piyasa erişimini iyileştirmek ve geri dönüştürülmüş malzemelerin Avrupa’nın endüstriyel dönüşümündeki rolünü güçlendirmek için yasal düzenlemelerin sadeleştirilmesi çağrısında bulundu.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Avrupa Birliği Çelik Üretimi Görüş Karbonsuzlaşma 

