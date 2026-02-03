SSAB ve JTK Power yeşil çelik kullanarak gemi motoru susturucusu üretti

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB ve Finlandiya merkezli mühendislik şirketi JTK Power, SSAB’nin düşük emisyonlu SSAB Zero™ çeliğini kullanarak gemi motoru susturucusu ürettiklerini duyurdu. Proje, denizcilik sektöründe karbonsuzlaşma çalışmaları açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Üretiminde fosil yakıt kullanılmayan çelikle karbonsuzlaşma

İş birliği kapsamında SSAB, yaklaşık 4 mt SSAB Zero™ çelik tedarik ettiğini belirtti. SSAB Zero™, geri dönüştürülmüş çelik ve temiz enerjiyle çalışan elektrik ark ocağında üretiliyor.

SSAB, yüksek fırınlarda üretilen konvansiyonel çelik ile karşılaştırıldığında SSAB Zero™ çeliğin emisyonlarda %77’ye varan düşüş sağladığını söyledi. JTK Power’a göre SSAB Zero™ sayesinde susturucunun toplam karbon ayak izi, geleneksel çelikten üretilmiş bir susturucuya kıyasla yaklaşık %50 oranında düşürüldü.

Üretim süreçlerinde değişiklik gerekmedi

SSAB ve JTK Power, SSAB Zero™ kullanımı için kesme, bükme ve kaynak işlemlerinde herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek duyulmadığını dile getirdi. Bu durumun, mevcut üretim hatlarında doğrudan düşük emisyonlu çeliğe geçiş yapılabileceğini gösterdiği ve endüstriyel uygulamalar açısından önemli bir avantaj sağladığı vurgulandı.

Bununla birlikte SSAB Zero™ çeliğin, SSAB’nin ABD’deki tesislerinden tedarik edildiği ifade edildi. Ancak SSAB’nin Oxelösund’daki elektrik ark ocağı bazlı yeni tesisinin 2026 yılının sonuna kadar tamamlanmasıyla İsveç’teki üretim kapasitesinin artmasının beklendiği ve Avrupalı müşterilere yönelik teslim sürelerinin kısalacağı bildirildi.