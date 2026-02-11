Ücretsiz karbon tahsisatlarının azalması Çek çelik sektörü üzerindeki maliyet baskısını artırıyor

Çek Cumhuriyeti merkezli çelik üreticisi Moravia Steel’in Yönetim Kurulu Başkanı Petr Popelar, bu yıl şirketin ücretsiz emisyon tahsisatlarının ilk kez düşeceğini ve bu durumun Çek çelik sektörü üzerindeki maliyet baskısını artıracağını ifade etti.

Popelar’a göre maliyetlerdeki yükseliş, çevresel yükümlülüklerin sıkılaştırılması sebebiyle yatırımlardaki artış ve enerji fiyatlarının kalıcı olarak yüksek seviyelerde yer alması çelik üreticileri üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Şirketin üretim süreçlerine yönelik kapsamlı yeşil dönüşüm ve karbonsuzlaşma yatırımlarına hazır olduğunu vurgulayan Popelar, sektörün uzun vadeli sürdürülebilirliği için piyasa koşullarının iyileşmesi gerektiğini vurguladı.

ETS reformu ve ortak enerji politikası çağrısı

Popelar, Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savunarak başlangıçtaki politikaların ekonomik gerçeklerden çok ideolojik yaklaşımlarla şekillendiğini öne sürdü. Ayrıca AB Emisyon Ticaret Sistemi’nin de gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek ücretsiz tahsisatlardaki hızlı düşüşün yavaşlatılması ve karbon fiyatlarını etkileyen finansal spekülatörlerin sistemden uzak tutulması çağrısında bulundu.

Bunun yanı sıra enerji politikası kararlarının ulusal hükümetlere bırakılmasının AB içinde adil olmayan rekabet koşulları yarattığını belirten Popelar, birlik genelinde ortak bir enerji politikası uygulanması gerektiğini dile getirdi. Çelik sektörünün stratejik önemine dikkat çeken Popelar, Avrupa’nın savunma sanayi, egemenliği ve sanayideki bağımsızlığı için çelik üretimini koruması gerektiğini ve ithalata olan bağımlılığın bölgenin geleceğini zayıflatacağını ekledi.