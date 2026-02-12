 |  Giriş 
EUROFER elektrik fiyatlarının indirilmesine yönelik sanayi çağrısına destek verdi

Perşembe, 12 Şubat 2026 11:02:44 (GMT+3)

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), Antwerp’te kabul edilen ortak sanayi çağrısına destek verdiğini açıklayarak Avrupa’nın sanayi rekabetçiliği ve ekonomik dayanıklılığı için elektrik fiyatlarının acilen düşürülmesi gerektiğini vurguladı. 900 şirket ve 391 dernek ile sendikanın katıldığı toplantıda sektör liderleri, AB'yi enerji ve karbon maliyetlerini düşürmek için cesur adımlar atmaya çağırdı ve Avrupa'daki enerji maliyetlerinin rekabet edilemeyecek kadar yüksek olduğunu, bunun sadece emtia fiyatlarından değil, aynı zamanda düzenleyici ücretlerden de kaynaklandığını belirtti.

EUROFER’e göre yüksek ve dalgalı seyreden elektrik fiyatlarının yanı sıra artan vergiler ve karbon maliyetleri, Avrupa çelik sektöründe yatırım, elektrifikasyon ve karbonsuzlaşma açısından büyük bir engel haline gelmiş durumda.

Çelik sektörü kriz öncesi elektrik fiyatlarına dönüş talep ediyor

EUROFER, enerji krizinden önceki 2021 öncesi 44€/MWh seviyelerine yakın elektrik fiyatlarının yeniden sağlanmasının Avrupa çelik sanayisinin güçlendirilmesi ve endüstriyel değer zincirlerinin korunması açısından kritik olduğunu belirtti.

EUROFER Başkanı ve Tata Steel Netherlands İcra Kurulu Başkanı Henrik Adam, çeliğin Avrupa’nın sanayi stratejisinin merkezinde yer aldığını ancak “aşırı yüksek elektrik fiyatları ve maliyetleri” nedeniyle baskı altında olduğunu ifade etti. Adam, AB düşük karbonlu çelik yatırımlarının Avrupa’da kalmasını istiyorsa tüm üye ülkelerde toplam elektrik maliyetlerinin 50€/MWh seviyesine yaklaştırılması gerektiğini belirterek elektrik fiyatlarının düşürülmesinin Avrupa’nın ekonomik ve iklim politikası açısından güvenilirliğinin önemli bir sınavı haline geldiğini söyledi.

Sanayi kısa vadeli destek ve yapısal reform çağrısında bulundu

EUROFER, elektrik fiyatlarının fosil yakıt fiyat dinamiklerinden ayrıştırılmasını hedefleyen yapısal reformların yanı sıra geçiş döneminde Avrupa’da çelik üretimi ve yatırımların korunması için hedefli kısa vadeli destek önlemlerine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Çelik üreticilerinin yatırım kararlarını bugün aldığını belirten EUROFER Genel Direktörü Axel Eggert, yüksek elektrik maliyetlerine karşı etkili bir rahatlama sağlanmaması halinde kapasite ve yatırımların Avrupa dışına kayabileceği uyarısında bulundu.

EUROFER’e göre AB içinde çelik üretiminin sürdürülmesi yalnızca sanayi politikası açısından değil, aynı zamanda Avrupa’nın ekonomik güvenliği ve stratejik özerkliği açısından da temel bir unsur niteliği taşıyor.


