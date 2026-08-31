Von der Leyen: AB karbonsuzlaşmaya yatırım yapan şirketlere 2030 sonrasında da ücretsiz tahsisat sağlayacak

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, komisyonun Avrupa sanayisinin rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalar ve bloğun 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefi doğrultusunda karbonsuzlaşmaya yatırım yapan şirketlere AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamında 2030 sonrasında da ücretsiz tahsisat sağlamayı önerdiğini belirtti.

Paris'te düzenlenen Fransa İşletmeler Hareketi'nin (MEDEF) yıllık konferansında konuşan von der Leyen, Avrupa'daki enerji fiyatlarının halen ABD veya Çin'dekinden iki ila üç kat daha yüksek olması nedeniyle enerji maliyetlerinin Avrupa'nın rekabet gücünü sınırlayan başlıca unsurlardan biri olmaya devam ettiğini söyledi. Avrupa'da tüketilen enerjinin yarısından fazlasının halen ithal fosil yakıtlardan karşılandığını ve Orta Doğu'daki krizin 50 milyar €'yu aşan ilave maliyete yol açtığını dile getirdi.

AB sanayide elektrifikasyonu hızlandırmayı hedefliyor

Von der Leyen, AB'de elektriğin %70'inden fazlasının halihazırda yenilenebilir enerji ve nükleer enerji dahil düşük emisyonlu kaynaklardan üretildiğini belirtti. Bununla birlikte elektriğin nihai enerji tüketiminin yalnızca yaklaşık 1/4'ini oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda kısa süre önce kabul edilen Elektrifikasyon Eylem Planı kapsamında sanayi, ulaşım ve binalarda elektrifikasyonun hızlandırılması gerektiğini aktardı.

Aynı zamanda elektriğin ortalama olarak doğal gazdan yaklaşık üç kat daha pahalı olduğunu belirten von der Leyen, uzun vadeli sözleşmelerin kullanımının artırılması, şebekelerin geliştirilmesi ve depolama yatırımları yoluyla elektrik maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini vurguladı. AB'nin geçen yıl 80 GW'ın üzerinde yenilenebilir enerji kapasitesi kurduğunu ve bunun altı katı büyüklüğünde kapasitenin halen şebeke bağlantısı beklediğini ifade eden von der Leyen, yetersiz şebeke veya depolama kapasitesi nedeniyle yaklaşık 10 TWh yenilenebilir elektriğin kullanılamadığına dikkat çekti.

ETS önlemleri sanayinin maliyetlerini yaklaşık 10 milyar € azaltacak

AB karbon piyasasına ilişkin olarak von der Leyen, komisyonun hem AB'nin 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefini koruduğunu hem de sistemi modernize etmeyi önerdiğini söyledi. Karbonsuzlaşmaya yatırım yapan şirketlere 2030 sonrasında da ücretsiz tahsisat sağlanmasına ek olarak önerilen önlemlerle 2030 yılına kadar sanayinin maliyetlerinin yaklaşık 10 milyar € azalmasının beklendiğinin altını çizdi.

Bununla birlikte yeni Yatırım Hızlandırıcısı'nın 2027 yılından itibaren başlamaya hazır projeler için 30 milyar € kaynak sağlamasını, planlanan Endüstriyel Karbonsuzlaşma Bankası'nın ise 2030 yılına kadar 100 milyar €'nun üzerinde yatırımın hayata geçirilmesine olanak tanımasının beklendiğini kaydetti.

Sanayi Hızlandırıcı Yasa ile Avrupa menşeli ürünlere öncelik

Öte yandan Von der Leyen, çelik, çimento, alüminyum, otomotiv, batarya ve temiz teknoloji sektörleri için Avrupa menşeli ürünlere öncelik verilmesini, sanayi projelerine yönelik izin süreçlerinin hızlandırılmasını ve öncü pazarların oluşturulmasını öngören Sanayi Hızlandırıcı Yasa'ya da dikkat çekti.

Yasanın ayrıca kamu alımları ve devlet yardımlarının daha stratejik şekilde kullanılmasını öngöreceğini söyleyen Von der Leyen, kamu finansmanının düşük emisyonlu üretimi, dayanıklı değer zincirlerini ve Avrupa sanayisini desteklemesinin beklendiğini vurguladı.

Ticareti koruma önlemleri artırılıyor

Ticarete ilişkin olarak von der Leyen, AB'nin özellikle Çin ile ilişkilerinde adil rekabet koşullarını sağlaması gerektiğini söyledi. Çin'in AB'ye ihracatının son beş yılda %45 arttığının, Avrupa'nın Çin'e ihracatının ise gerilediğini ve AB'nin Çin ile ticaret açığının günlük yaklaşık 1 milyar €'ya ulaştığının altını çizdi.

Von der Leyen, AB'nın geçen yıl tarihsel ortalamanın neredeyse üç katına karşılık gelen 30'dan fazla yeni koruma önlemi soruşturması başlattığını ve mevcut önlemlerin Avrupa'da 600.000'den fazla istihdamı koruduğunu ekledi.