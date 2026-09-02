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Tata Steel Nederland IJmuiden'de yeşil çelik üretimine geçiş için yeni çevre izni başvurusunda bulundu

Çarşamba, 02 Eylül 2026 11:46:28 (GMT+3)   |   İstanbul

Tata Steel Nederland, yeşil çelik projesini hayata geçirmenin yanı sıra karbondioksit ve azot dahil emisyonlarını daha da azaltmaya hazırlanırken, IJmuiden tesisine yönelik çevre ve doğa koruma izninin yenilenmesi için Kuzey Hollanda Kuzey Çevre Dairesi'ne başvurduğunu duyurdu.

Şirket, güncellenen izinle faaliyetlerini mevcut mevzuat ve düzenlemelerle uyumlu hale getirmeyi ve hem yeşil çelik projesi hem de daha temiz ve döngüsel çelik üretimine yönelik gelecekteki diğer yatırımların temelini oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Azot kurallarındaki değişiklikler izin güncellemesini gerektiriyor

Tata Steel Nederland, mevcut çevre ve doğa koruma izninin 2016 tarihli olması sebebiyle 10 yılın ardından güncellenmesinin gerektiğini ifade etti. Hollanda'da azota ilişkin içtihatlarda yapılan değişikliklerin ardından başvurunun ayrıca gerekli hale geldiğini dile getirdi.

Danıştay'ın 2024 yılında aldığı bir karara göre azot emisyonlarının dengelemesine ilişkin şartlar sıkılaştırılırken, söz konusu şartların geriye dönük olarak 2020 yılından itibaren geçerli olacağı paylaşıldı. Bu nedenle daha önceden başlatılan bazı projelerin de artık izin kapsamına dahil edilmesinin gerektiği ve mevcut iznin Kuzey Hollanda Eyaleti yeni izni verene kadar geçerliliğini koruyacağı aktarıldı.

DeNOx sistemiyle pelet tesisindeki azot emisyonları %80 azalacak

Tata Steel Nederland, azot emisyonlarını azaltmaya yönelik başlıca önlemlerden birinin pelet tesisinde kurulacak yeni DeNOx sistemi olacağını ve bu sistemle tesisten kaynaklanan azot emisyonlarının yaklaşık %80 azalmasının beklendiğini dile getirdi. Söz konusu projenin, daha önceden tamamlanan 200 milyon €'nun üzerindeki toz giderme sistemiyle birlikte şirket tarihindeki en büyük çevre yatırımını oluşturduğunu vurguladı. DeNOx sistemini tamamen devreye almak için ilgili makamlardan gerekli çevre ve su izinlerine de başvurduğunu ve sistemin gerekli tüm izinlerin verilmesinin ardından tamamen faaliyete geçirilebileceğini aktardı.

Şirket, IJmuiden tesisinin tamamını kapsayan tek bir çevre ve doğa koruma izninin alınmasıyla halihazırda yürütülen sürdürülebilirlik çalışmalarının yanı sıra emisyonları azaltmaya ve yeşil çelik üretimine geçişi desteklemeye yönelik gelecekteki projeler için de mevzuat açısından öngörülebilirlik sağlanmasının amaçlandığını vurguladı.

SteelOrbis'in bu yılın Temmuz ayında da bildirdiği üzere Hollanda Savcılığı, Tata Steel Nederland hakkında havaya zararlı maddeleri kasıtlı ve hukuka aykırı şekilde salarak halk sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlara yol açmış olabileceği iddiası da dahil olmak üzere birden fazla cezai suç şüphesiyle dava açılmasına karar vermişti. Şirketin ayrıca bakım çalışmalarının yetersiz olması, gerekli izinler olmadan faaliyet göstermek ve ham koklaşmayla ilgili olayları bildirmemek suretiyle özen yükümlülüğünü ihlal etmekle de suçlandığını bildirmişti.

Etiketler: Hollanda Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Tata Steel 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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