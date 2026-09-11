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Vattenfall SSAB'nin Luleå çelik tesisi için yeni elektrik hatları inşa edecek

Cuma, 11 Eylül 2026 14:28:55 (GMT+3)   |   İstanbul

İsveç merkezli elektrik dağıtım şirketi Vattenfall Eldistribution, yerel vasıflı çelik üreticisi SSAB'nin fosil yakıt kullanılmayan çelik üretimine geçişini desteklemek üzere Luleå'daki Hällmyran ve Svartön sanayi bölgesi arasında 170 kV'lık iki yeni elektrik hattı inşa etmek için gerekli izni aldığını duyurdu.

Her biri yaklaşık 11 km uzunluğunda olacak iki elektrik hattının Hällmyran ve Hertsöfältet arasında inşasına izin verilen hatlara paralel olarak kurulacağı belirtildi.

SSAB'nin Luleå çelik tesisi elektrik şebekesine bağlanacak

Yeni hatlarla birlikte SSAB'nin Svartön'deki yeni çelik tesisinin elektrik şebekesine bağlanmasının ve şirketin yüksek fırın bazlı çelik üretiminden modern ve entegre bir elektrik ark ocağı bazlı üretime geçişi için gerekli elektrik altyapısının oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Vattenfall, söz konusu yatırımın Luleå'daki bölgesel elektrik şebekesini güçlendireceğini, aynı zamanda sanayinin gelişimini ve bölgenin artan elektrik ihtiyacını desteklemek üzere ilave kapasite sağlayacağını vurguladı. Ayrıca yeni elektrik hatlarının inşasına 2027 yılında başlanmasının ve hatların 2029 yılının başında devreye alınmasının beklendiğini de bildirdi.

Etiketler: İsveç Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma SSAB 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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