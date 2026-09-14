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Voestalpine hidrojen bazlı çelik üretim tesisini 2027'de tamamlamayı hedefliyor

Pazartesi, 14 Eylül 2026 12:33:15 (GMT+3)   |   İstanbul

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine, hidrojen bazlı doğrudan indirgeme ve elektrikli ergitme yöntemlerini kullanarak net sıfır emisyonlu çelik üretimini araştıracak Hy4Smelt deneme tesisinin inşasının planlandığı şekilde ilerlediğini duyurdu.

İnşaat çalışmalarının başladığı 2025'in Eylül ayından bu yana ergitme fırını holü, öğütme ve kurutma tesisi ve HYFOR kulesinin temeli inşa edilirken, Hy4Smelt tesisi ile doğrudan indirgeme için gerekli hidrojeni sağlayacak H2-Future tesisi arasında yaklaşık bir kilometre uzunluğunda hidrojen boru hattının kurulduğu ifade edildi. Bu yılın sonbahar aylarından itibaren ergitme fırını ve HYFOR reaktörleri dahil olmak üzere temel ekipmanların teslimatın yapılacağını belirten Voestalpine, HYFOR reaktörlerinde ultra ince taneli toz cevherin hidrojen ve akışkan yatak teknolojisi kullanılarak sünger demire indirgeneceği dile getirdi.

Araştırma faaliyetlerinin 2027'nin Kasım ayında başlaması planlanıyor

Deneme tesisinin 2027 yılında tamamlanması, araştırma faaliyetlerinin ise aynı yılın Kasım ayında başlayarak üç yıl boyunca devam etmesinin planlandığı belirtildi. Voestalpine, projenin hidrojen bazlı çelik üretiminde deneyim kazanmak ve gelecekte endüstriyel ölçekte bir tesisin inşası ve işletilmesi için uzmanlık sağlamak amacıyla sürekli üretim faaliyetlerini simüle edeceğini aktardı. Bununla birlikte Hy4Smelt'in greentec steel dönüşüm programının bir parçasını oluşturduğunu ve 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonlu çelik üretimine geçiş hedefini desteklediğini kaydetti.

Projenin tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies ve küresel madencilik şirketi Rio Tinto ile ortaklaşa yürütüldüğü paylaşıldı. Primetals Technologies'in tesis teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumlu olduğu ve Rio Tinto'nun ise teknik uzmanlık ve Hy4Smelt tesisinin ihtiyaç duyduğu demir cevherinin yaklaşık %70'ini sağladığı vurgulandı.

Etiketler: Avusturya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Voestalpine 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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