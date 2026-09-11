ArcelorMittal ve Moeve'den düşük emisyonlu çelik teknolojilerinde iş birliği

Küresel çelik üreticisi ArcelorMittal ve İspanyol enerji şirketi Moeve, düşük emisyonlu çelik üretimini ve sanayide karbonsuzlaşmayı desteklemek amacıyla yeşil moleküller kullanan teknolojiler geliştirmeyi amaçlayan yeni bir platform kurmak üzere iş birliğine gittiklerini duyurdu.

Green Molecules to Green Steel (G2G) platformunun gerekli yasal onayların alınması koşuluyla %50-50 ortaklık şeklinde kurulacağı ve söz konusu şirketlerin inovasyon, enerji çözümleri ve sanayi faaliyetlerindeki uzmanlıklarını bir araya getireceği ifade edildi. Ayrıca platformun ArcelorMittal ve Moeve'nin kendi kaynakları ve kamu desteğiyle finanse edileceği de aktarıldı.

Asturias Bilim, İş Dünyasında Rekabetçilik ve İnovasyon Ajansı'nın (Sekuens) bölgede mevcut ve gelecekte hayata geçirilecek inovasyon programları aracılığıyla girişimi destekleyeceği dile getirildi. Platformun hedefleri ve yönetim yapısıyla uyumlu olması koşuluyla diğer bölgesel ve ulusal kamu kuruluşları ve özel kuruluşların katılımının da değerlendirilebileceği bildirildi.

G2G çelik üretimine yönelik yeşil molekül teknolojileri geliştirecek

İş birliği kapsamında daha sonra üretim tesislerinde daha geniş ölçekte hayata geçirilebilecek endüstriyel deneme projelerinin geliştirileceği paylaşıldı. Değerlendirilen teknolojiler arasında biyometan ve biyogaz, yenilenebilir hidrojen ve türevlerinin yanı sıra ikinci nesil biyoyakıtlar gibi yeşil moleküllerin yanı sıra daha verimli katalizörler gibi diğer karbonsuzlaşma çözümlerinin yer alacağı vurgulandı.

Bununla birlikte Moeve ve ArcelorMittal'in inovasyon merkezleri tarafından desteklenecek platformun karbon yakalama teknolojileri, üretim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik biyoteknoloji ve yeni malzemelerin geliştirilmesinde yapay zekânın kullanıma üzerine araştırmalar yapacağı belirtildi. Girişimcilik şirketleri, üniversiteler ve teknoloji merkezlerinin ortak inovasyon ekosistemine katılabileceği ifade edildi.