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GravitHy Fos-sur-Mer projesindeki trafo merkezinin inşası için CAP INGELEC ile anlaştı

Çarşamba, 16 Eylül 2026 14:25:24 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransız düşük karbonlu demir üreticisi GravitHy, Fransa'nın Fos-sur-Mer kentinde kurmayı planladığı düşük emisyonlu demir üretim tesisine elektrik sağlayacak trafo merkezi için CAP INGELEC ile mühendislik, tedarik ve inşaat sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Trafo merkezinin kapasitesinin yaklaşık 1,15 GW seviyesinde yer alacağı ve bu seviyenin yaklaşık 720 MW'ının elektroliz için kullanılacağı ifade edildi. Buradan yenilenebilir ve düşük emisyonlu hidrojen üretecek elektrolizörler ve sıcak briketlenmiş demir (HBI) ünitesi dahil olmak üzere projenin endüstriyel ünitelerine elektrik tedarik edileceği aktarıldı.

Trafo merkezi 400 kV'luk iletim şebekesine bağlanacak

Sözleşme kapsamında CAP INGELEC'in, trafo merkezinin mühendislik, tedarik ve inşaat çalışmalarının yanı sıra merkezin Fransız iletim sistemi operatörü RTE'nin 400 kV'luk iletim şebekesine bağlanmasından sorumlu olacağı paylaşıldı. Şirketin ayrıca planlanan üretim tesisi genelindeki 33 kV'luk elektrik dağıtım altyapısını kuracağı da belirtildi.

GravitHy, söz konusu sözleşme sayesinde projenin nihai yatırım kararı öncesinde uygulama aşamasına hazır hale geleceğini dile getirdi. GravitHy CEO'su José Noldin, temel altyapı unsurlarından biri olacak elektrik trafo merkezinin üretim süreçleri için gereken elektriği sağlayacağını ve yüksek kapasiteli elektroliz sistemlerinin projeye entegre edilmesini mümkün kılacağını belirtti.

Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım Karbonsuzlaşma 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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