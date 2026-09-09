EUROFER AB'ye yeşil dönüşüm sürecinde çelik sektörünün rekabet gücünü koruma çağrısında bulundu

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), Avrupa çelik sektörünün karbonsuzlaşma sürecinde rekabet gücünün desteklenmesini ve Avrupa'daki üretim, yatırım ve istihdamın korunmasını sağlayacak önlemler alınması çağrısında bulundu.

Birliğin açıklaması, Avrupa Parlamentosu'nda yaklaşık 100 milletvekili, çelik sektörü yöneticisi ve diğer paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen bir toplantının ardından geldi. Toplantıda Avrupa sanayisi korunurken çelik sektörünün karbonsuzlaşma sürecinin nasıl ilerletilebileceğinin ele alındığı bildirildi.

Yüksek enerji maliyetleri ve küresel rekabet çelik üreticileri üzerinde baskı oluşturuyor

EUROFER, yüksek enerji maliyetleri ve küresel rekabetin Avrupalı çelik üreticileri üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini ifade etti. AB'nin Çelik ve Metaller Eylem Planı'nın çelik üreticilerinin rekabet gücünü korumasına ve Avrupa'da yatırım yapmaya devam etmesine imkân sağlayacak koşulları oluşturmasının gerektiğine dikkat çekti.

Bununla birlikte karbonsuzlaşma projelerine yönelik yatırımları desteklemek için düşük emisyonlu çeliğe öngörülebilir talep oluşturulması gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda EUROFER, Sanayi Hızlandırıcı Yasa ile otomotiv sektöründe düşük emisyonlu çelik kullanımını teşvik eden önlemlerin Avrupa'da üretilen çelik için öncü pazarlar oluşturabilecek potansiyel araçlar olduğunu vurguladı.

ETS ve SKDM kararları rekabet gücü açısından kritik önem taşıyor

Tüm bunlara ek olarak birlik, AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na (SKDM) ilişkin önümüzdeki dönemde alınacak kararların Avrupa'da çelik üretiminin rekabet gücünü koruyacağını ve karbon kaçağının önlenmesi açısından kritik önem taşıyacağını kaydetti. Son olarak EUROFER, Avrupa'nın yeşil dönüşümünün sanayiyi zayıflatmak yerine bölgenin sanayisini güçlendirmesi ve büyümeyi desteklemesi gerektiğinin altını çizdi.

Avrupa Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, Avrupa'nın endüstriyel gücü ile sürdürülebilir geleceğinin birlikte ilerlemesi gerektiğini belirterek şirketlerin yatırım, inovasyon ve istihdam sağlama sorumluluğuna karşılık AB'nin endüstriyel dönüşüm için gerekli koşulları oluşturması gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan EUROFER Başkanı Henrik Adam ise AB'nin Çelik ve Metaller Eylem Planı da dahil olmak üzere şimdiye kadar kaydettiği ilerlemeyi memnuniyetle karşılarken, daha kapsamlı bir endüstriyel dönüşümün sağlanması için ilave önlemler gerektiğini paylaştı. Avrupa'nın rekabetçi bir “Made in Europe” endüstriyel ekosistemi oluşturmak için değer zincirinin tamamındaki sektörleri güçlendirmesi ve enerji maliyetlerini önemli ölçüde düşürmesi gerektiğine dikkat çekti. Avrupa sanayisinin bölgedeki üretim ve yatırımlarını sürdürerek karbonsuzlaşabilmesi için rekabetçi ve uygun maliyetli enerjinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Avrupa çelik sektörünün dönüşüme katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade eden Adam, diğer büyük ekonomiler endüstrilerini güçlendirirken Avrupa'nın geride kalma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.