Vallourec Yunanistan'daki Prinos karbon depolama projesine 3.000 mt boru ve bağlantı elemanı tedarik edecek

Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec, Yunanistan'daki Prinos CO2 karbon depolama projesinin ilk aşamasına yüksek kalite boru çözümleri tedarik etmek üzere Energean'ın bağlı kuruluşu EnEarth tarafından tercih edildiğini duyurdu.

İmzalanan sözleşme kapsamında Vallourec, Yunanistan açıklarında bulunan ve tükenmiş bir petrol rezervini kalıcı karbon depolama sahasına dönüştürmeyi amaçlayan proje için yaklaşık 3.000 mt muhafaza borusu ve aksesuar tedarik edeceğini bildirdi. Ayrıca projenin Yunanistan ve Doğu Akdeniz bölgesindeki sanayi faaliyetlerinin karbonsuzlaşmasına katkıda bulunmasının beklendiğini vurguladı.

Prinos yıllık 2,8 milyon mt karbon enjeksiyon kapasitesi hedefliyor

Netherland, Sewell & Associates tarafından hazırlanan bağımsız bir raporda Prinos CO2 projesinin yıllık karbon enjeksiyon kapasitesinin 2,8 milyon mt'a kadar çıkmasının hedeflendiği ve yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda belirlenen toplam depolama kapasitesinin ise yaklaşık 51,5 milyon mt olarak tahmin edildiği belirtildi.

Sözleşmenin VAM yüksek kalite bağlantılar kullanılan karbon çelikten dikişsiz ve korozyona dayanıklı alaşımlı muhafaza borularının tedarikini içerdiği ifade edildi. Bununla birlikte şirketin boruların diş gresi kullanılmadan birleştirilmesine olanak tanıyan CLEANWELL çözümünü tedarik edeceği ve bu çözümle operasyonel verimliliğin artırılmasının yanı sıra çevresel etkilerin azaltılmasının amaçlandığı dile getirildi. Vallourec, boru çözümlerinin karbondioksitin güvenli ve kalıcı olarak depolanması için kuyunun yapısal bütünlüğünü ve sızdırmazlığını uzun vadede koruyacağına dikkat çekti.

Vallourec ayrıca söz konusu sözleşmenin karbon yakalama ve depolama sektöründeki konumunu güçlendirdiğini ve Prinos CO2 projesinin gelecek aşamalarının yanı sıra Avrupa'daki diğer karbon depolama projelerinde yer almasına olanak sağlayabileceğini kaydetti.