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Volvo Trucks kamyonlarında SSAB’nin ürettiği fosilsiz çeliği kullanacak

Çarşamba, 25 Mayıs 2022 13:46:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB yine İsveç merkezli Volvo Trucks’ın kamyonlarında SSAB’nin ürettiği fosilsiz çeliği kullanacağını açıkladı.

Çelik ilk olarak 2022 yılının üçüncü çeyreğinde Volvo’nun ağır elektrikli kamyonlarının şasilerinde kullanılacak. Fosilsiz çeliğin bulunabilirliği arttıkça kamyonun diğer bölümlerinde de kullanılmaya başlanacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın Ağustos ayında SSAB dünyanın ilk fosilsiz çeliğini Volvo Group’a göndermişti.

Açıklamaya göre SSAB, 2026 yılında piyasaya endüstriyel ölçekte fosilsiz çelik sunmayı hedefliyor ve 2030 yılında da kendi operasyonlarından kaynaklanan karbon emisyonlarını büyük ölçüde ortadan kaldırmayı planlıyor.


Etiketler: İsveç Avrupa Birliği çelik üretimi 

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