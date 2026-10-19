Stegra çelik sevkiyatları için Almanya, Belçika ve İngiltere'de üç lojistik ortağı seçti

İsveç merkezli yeşil çelik üreticisi Stegra, ülkenin kuzeyindeki Boden tesisini Avrupa genelindeki müşterilerine bağlayacak dağıtım ağını geliştirmek amacıyla Almanya, Belçika ve İngiltere'de üç liman ve lojistik ortağı seçtiğini açıkladı.

Şirketin seçtiği ortaklar Almanya'nın Duisburg kentindeki Haeger & Schmidt Logistics (HSL), Belçika'nın Anvers kentindeki PSA Breakbulk ve İngiltere'nin Hull kentindeki Thor Shortsea & Terminals (TST) oldu. Üç lojistik merkez, çok modlu taşımacılık ağları aracılığıyla başlıca sanayi bölgelerine ve müşteri gruplarına erişim sağlayacak.

Stegra, Almanya, Belçika ve İngiltere'de lojistik merkezleri kuruyor

Haeger & Schmidt Logistics, Anvers'teki giriş limanından Duisburg'daki kendi terminali dahil Avrupa'nın iç kesimlerindeki varış noktalarına yönelik taşımacılığı organize edecek ve gerçekleştirecek. Şirket, mavnalar, kamyonlar ve demir yolu aracılığıyla çok modlu taşımacılık hizmetlerinin yanı sıra lojistik koordinasyon ve tedarik zinciri hizmetleri sunuyor.

Öte yandan PSA Breakbulk, Anvers'te çelik, metal, konvansiyonel yük ve proje yüklerinde uzmanlaşmış terminal işletmeciliği hizmetleri sağlayacak. Terminal, kısa mesafeli deniz taşımacılığı ve deep sea gemilerinin yanı sıra mavna, demir yolu ve kara yolu taşımacılığı bağlantıları sunuyor ve çelik ruloların elleçlenmesine yönelik özel ekipmanlara sahip bulunuyor.

İngiltere'de ise Thor Shortsea & Terminals, Hull'daki faaliyetleri aracılığıyla terminal ve lojistik hizmetleri sağlayacak. Çelik elleçleme ve depolama alanlarında uzmanlaşan şirket, ülke genelinde entegre terminal, yük taşımacılığı organizasyonu ve nakliye hizmetleri sunuyor.

Stegra'ya göre coğrafi açıdan birbirini tamamlayan bu merkezler, şirketin Avrupa tedarik zincirinin geliştirilmesini destekleyecek ve çelik ürünlerinin müşterilere dağıtımında daha fazla esneklik sağlayacak.

Stegra, Boden çelik tesisi için lojistik ağını geliştirmeye devam ediyor

Stegra Lojistik Başkanı Jenny Marin, liman ve lojistik ortaklarının şirketin İsveç'in kuzeyindeki faaliyetlerini Avrupa genelindeki müşterilerine bağlamada kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Marin, söz konusu üç ortaklığın esneklik, güvenilirlik ve coğrafi kapsama alanı sağlamadaki önemini vurguladı.

Şirket ayrıca Avrupa'daki lojistik ağını genişletmeye devam edeceğini bildirdi.

Stegra, İsveç'te gelen ve giden kargoların lojistik faaliyetleri için Luleå, Skellefteå ve Umeå limanlarıyla halihazırda anlaşmalar imzalamış durumda.

Şirket ayrıca hammadde ve nihai mamullerin Avrupa'daki deniz taşımacılığını gerçekleştirmek üzere ESL Shipping ve Royal Wagenborg'u seçerken, demir cevheri sevkiyatlarının Pangaea Logistics Solutions tarafından desteklenmesi kararlaştırıldı. Clarksons da stratejik deniz taşımacılığı ve lojistik danışmanı olarak sürece dahil oldu.