Alleima yeni nesil nükleer reaktör boruları için ilk siparişini aldı

İsveç merkezli vasıflı çelik üreticisi Alleima, Güney Koreli Doosan Enerbility şirketinden yeni nesil helyum soğutmalı küçük modüler reaktör için buhar jeneratörü borularına yönelik ilk siparişini aldığını açıkladı. Borular, ABD merkezli X-energy şirketinin Xe-100 gelişmiş nükleer reaktör programı için tedarik edilecek.

Açıklamaya göre şirket, X-energy'nin ABD'deki ilk Xe-100 projesi kapsamında Doosan Enerbility'ye buhar jeneratörü boruları üretecek ve tedarik edecek. ABD Enerji Bakanlığının Gelişmiş Reaktör Demonstrasyon Programı tarafından desteklenen proje, Teksas'taki bir sanayi tesisinde dört üniteden oluşması planlanan bir nükleer enerji santralini kapsıyor.

Alleima helyum soğutmalı nükleer reaktörler için boru tedarik edecek

Xe-100, soğutucu olarak su yerine helyum kullanan ve endüstriyel uygulamalar için hem elektrik hem de yüksek sıcaklıkta buhar üretmek üzere tasarlanmış gelişmiş bir yüksek sıcaklık nükleer reaktörü.

Söz konusu siparişin Alleima, Doosan Enerbility ve X-energy arasında yeni nesil nükleer enerji teknolojilerinin geliştirilmesini desteklemeyi amaçlayan mevcut stratejik iş birliği çerçevesine dayandığı belirtildi. Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Alleima Boru Birimi Başkanı Carl von Schantz, yeni nesil nükleer teknolojilere geçişin güvenilir malzeme tedarikçileri gerektirdiğini ve şirketin Xe-100 programı için gelişmiş boru çözümleriyle Doosan Enerbility'yi destekleyeceğini ifade etti.

Sipariş, İsveç'te nükleer enerjiye yönelik boru üretim kapasitesinin artırılmasının ardından geldi

Söz konusu sipariş, Alleima'nın nükleer enerji uygulamalarına ve gelişmiş boru üretim kapasitesine yönelik yatırımlarını da destekliyor. Şirket, geleneksel nükleer enerji santrallerinde ve küçük modüler reaktörlerde kullanılan borulara yönelik artan küresel talebi karşılamak amacıyla Haziran ayında İsveç'in Sandviken kentindeki Tube Mill 2026 üretim tesisini devreye aldı.

Alleima, yeni siparişin nükleer enerji uygulamalarına yönelik gelişmiş çelik boru tedarikçisi olarak konumunu güçlendirme stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti.