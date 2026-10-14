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SSAB Oxelösund tesisinde yeni su verme hattının inşasına başladı

Çarşamba, 14 Ekim 2026 09:57:03 (GMT+3)   |   İstanbul

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, Oxelösund kentinde bulunan çelik tesisinde yeni bir su verme hattının inşasına başladığını açıkladı. Böylece şirketin bu yılın Mayıs ayında açıkladığı 3,3 milyar SEK (331,6 milyon $) tutarındaki yatırımın uygulama aşamasına geçildi.

Yeni tesis, şirketin gelişmiş yüksek dayanımlı aşınmaya dirençli ve koruma çeliklerine yönelik yıllık üretim kapasitesini yaklaşık 100.000 mt artıracak. Üretimin 2030 yılında başlaması planlanıyor.

Yeni su verme hattı Hardox ve Armox üretim kapasitesini artıracak

Yatırım, SSAB Special Steels'in zorlu endüstriyel uygulamalar ile güvenlik ve savunma alanlarında kullanılan Hardox aşınmaya dirençli çelikleri ve Armox koruma çelikleri dahil gelişmiş ürünlerdeki üretim kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

Su verme, çeliğin yüksek sertlik ve dayanım kazanması için hızla soğutulduğu bir ısıl işlem süreci olarak tanımlanıyor. Yeni hat, SSAB'nin en gelişmiş ve yüksek katma değerli çelik kalitelerinden bazılarının üretimini artırmasına olanak sağlayacak.

Şirkete göre söz konusu yatırım, birinci kalite çelik ürünlerindeki konumunu güçlendirme ve gelişmiş çelik ürün yelpazesini genişletme stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

SSAB Başkanı ve CEO'su Johnny Sjöström, yatırımın şirketin Oxelösund çelik tesisindeki dönüşümünü tamamlama sürecinde farklılaştırılmış ürünlere yönelik kapasiteyi artıracağını belirtti. Sjöström ayrıca modern elektrikli teknolojilerin SSAB'nin üretim sistemini genişletmedeki ve müşterilerin performans, dayanıklılık ve korumaya yönelik gereksinimlerini karşılamadaki rolüne dikkat çekti.

Yatırım Oxelösund çelik tesisinin dönüşüm süreciyle birlikte yürütülüyor

İnşaat projesi, SSAB'nin Oxelösund'daki faaliyetlerini kapsayan daha geniş çaplı dönüşüm süreciyle eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bu süreç kapsamında geleneksel yüksek fırın bazlı çelik üretiminin yerini elektrik ark ocağı teknolojisi alacak.

SSAB'nin 2026 yılı ikinci çeyrek raporuna göre Oxelösund'daki yeni elektrik ark ocağının kurulumu devam ederken, üretimin 2027 yılının ikinci çeyreğinde başlaması planlanıyor.

Etiketler: İsveç Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım SSAB 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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