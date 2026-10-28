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AB İnovasyon Fonu kapsamında GreenIron'a 20 milyon €'ya varan destek sağlanması öngörülüyor

Çarşamba, 28 Ekim 2026 11:34:53 (GMT+3)   |   İstanbul

İsveç merkezli hidrojen bazlı metal teknolojileri şirketi GreenIron, kurmayı planladığı sanayi tesisinin AB İnovasyon Fonu'nun değerlendirme aşamasını başarıyla geçtiğini ve 20 milyon €'ya varan finansman desteği için hibe anlaşması hazırlama sürecine davet edildiğini duyurdu.

Söz konusu proje son finansman turunda yapılan 358 başvuru arasından seçilen 77 proje arasında yer alırken, Avrupa Komisyonunun projenin yenilikçilik potansiyelini, teknik uygulanabilirliğini ve sanayinin karbonsuzlaştırılmasına katkısını kabul ettiği belirtildi.

Finansman için hibe anlaşması ve proje hazırlıklarının tamamlanması gerekiyor

GreenIron, önerilen 20 milyon € tutarındaki finansman desteği için hibe anlaşması hazırlık sürecinin tamamlanması gerektiğini ifade etti. Ayrıca nihai yatırım kararı alınmadan önce projeye yönelik ilave hazırlıkların tamamlanması gerekeceğini de vurguladı.

AB Emisyon Ticaret Sistemi'nden (ETS) elde edilen gelirlerle finanse edilen AB İnovasyon Fonu, yenilikçi düşük emisyonlu teknolojilerin geliştirilmesini ve hayata geçirilmesini destekliyor. Avrupa Komisyonu, son finansman turunda 23 ülkeden toplam 3,4 milyar € destek sağlanması öngörülen 77 proje seçti. Seçilen projeler, endüstriyel karbonsuzlaşma, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm dahil olmak üzere çeşitli alanları kapsıyor. Projeler, finansman destekleri resmi olarak kesinleşmeden önce hibe anlaşmalarının hazırlanması aşamasına geçecek.

Etiketler: İsveç Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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