Wuppermann ve Stegra sıfıra yakın emisyonlu galvanizli çelik tedariki için iş birliği yaptı

Alman çelik işleme şirketi Wuppermann ve İsveçli yeşil çelik üreticisi Stegra, İsveç’in Boden kentindeki Stegra tesisinde üretilecek sıfıra yakın emisyonlu çelik ürünlerinin Wuppermann tarafından galvanizlenmesini öngören uzun vadeli fason üretim anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Anlaşma kapsamında inşaat, çelik işleme ve makine sektörlerindeki müşterilere sıfıra yakın emisyonlu galvanizli çelik ürünlerinin tedarik edileceği bildirildi.

İş birliğinin Wuppermann’ın Hollanda’daki bağlı kuruluşu Wuppermann Staal Nederland aracılığıyla yürütüleceği ifade edildi. Yüksek kaliteli çelik galvanizleme alanında faaliyet gösteren şirketin Avrupa genelinde beş üretim tesisinin bulunduğu aktarıldı.

Düşük emisyonlu çelik değer zinciri oluşturulması hedefleniyor

Yapılan açıklamada Wuppermann’ın Hollanda’daki şerit galvanizleme tesisinin şirketin kendisine ait “heat-to-coat” prosesi sayesinde Avrupa’daki benzer tesisler arasında en düşük karbon ayak izine sahip olduğu dile getirildi.

Şirketler, söz konusu iş birliğinin Stegra’nın sıfıra yakın emisyonlu çelik üretimini Wuppermann’ın düşük emisyonlu galvanizleme teknolojisiyle bir araya getirerek sürdürülebilir çelik üretiminde yeni standartlar belirlemeyi hedefleyen entegre bir değer zinciri oluşturacağını belirtti.