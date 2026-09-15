Stegra Boden yeşil çelik tesisi için deniz taşımacılığı ortaklarını seçti

İsveç merkezli yeşil çelik üreticisi Stegra, Boden'de bulunan yeşil çelik tesisinin tedarik zinciri kapsamında gelen hammaddelerin ve tesisten sevk edilecek çelik ürünlerinin deniz yoluyla taşınmasını yönetmek üzere dört deniz taşımacılığı ve lojistik şirketini seçtiğini açıkladı.

Seçilen şirketler ESL Shipping, Royal Wagenborg, Pangaea Logistics Solutions ve Clarksons olurken, her şirket Stegra'nın deniz taşımacılığı ağının farklı bölümlerinde uzmanlık sağlayacak. Deniz taşımacılığı faaliyetleri kapsamında hurda ve demirin Boden'a taşınmasının yanı sıra tesiste üretilen nihai çelik ürünlerinin Avrupa genelindeki servis merkezlerine ve müşterilere sevkiyatı gerçekleştirilecek.

ESL Shipping ve Wagenborg Avrupa'daki çelik sevkiyatlarını gerçekleştirecek

ESL Shipping ve Royal Wagenborg, hem girdilerin hem de nihai mamullerin taşınmasını üstlenerek Stegra'nın Avrupa'daki deniz taşımacılığı ağında faaliyet gösterecek.

Stegra'ya göre ESL Shipping modern filosu, Baltık bölgesindeki kapsamlı deneyimi ve sürdürülebilir deniz taşımacılığına odaklanmasıyla katkı sağlayacak. Royal Wagenborg ise Baltık Denizi'ndeki taşımacılık deneyimi, buz sınıfı kabiliyetleri ve çok yönlü filosuyla faaliyet gösterecek.

Pangaea Logistics Solutions, kuru yük taşımacılığındaki uzmanlığının yanı sıra buz sınıfı ve Arktik operasyonlarındaki deneyiminden yararlanarak demir cevheri teslimatlarının güvence altına alınmasından sorumlu olacak.

Dünyanın en büyük gemi brokeri Clarksons ise Stegra'ya stratejik danışman olarak hizmet verirken, şirketin tedarik zincirini destekleyecek verimli, ölçeklenebilir ve daha düşük karbonlu deniz taşımacılığı çözümlerinin geliştirilmesine yönelik deniz taşımacılığı ve lojistik uzmanlığı sağladı.

Deniz taşımacılığı ağı Stegra'nın liman ve demir yolu anlaşmalarını tamamlıyor

Stegra Lojistik Müdürü Jenny Marin, “Birbirini tamamlayan uzmanlık alanlarına sahip bu dört deneyimli şirket sayesinde Boden'daki faaliyetlerimiz için ihtiyaç duyduğumuz deniz yoluyla tedarik zincirlerini sağlam, ölçeklenebilir ve verimli bir şekilde yönetebileceğiz. Verimli bir iş birliği gerçekleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz,” dedi.

Deniz taşımacılığı anlaşmaları, Stegra'nın Boden'deki yeşil çelik faaliyetlerine yönelik daha geniş lojistik ağının bir parçasını oluşturuyor. Şirket daha önce İsveç'teki Luleå, Skellefteå ve Umeå limanlarıyla anlaşmaların yanı sıra limanlar ile Stegra'nın Boden'daki çelik tesisi arasındaki demiryolu taşımacılığını kapsayan, kamuya ait demiryolu işletmecisi Green Cargo ile bir anlaşma imzaladığını açıklamıştı.