Alleima İngiltere'deki Sizewell C nükleer enerji projesi için çelik boru tedarik edecek

İsveç merkezli vasıflı çelik üreticisi Alleima, İngiltere'nin Suffolk bölgesindeki Sizewell C nükleer enerji projesi için nükleer santrallerde kullanılacak boruların tedarikine yönelik sipariş aldığını açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre sipariş, Sizewell C'de kurulması planlanan iki EPR1600 nükleer reaktörü için boru tedarikini kapsıyor. Sipariş, Alleima'nın Boru Birimi bünyesinde 2026 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilirken, teslimatların 2027 yılında başlaması ve yaklaşık iki yıl boyunca devam etmesi planlanıyor.

Şirket, sipariş kapsamındaki boruların sözleşme bedeli, tonajı veya kesin teknik özelliklerine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Alleima Boru Birimi Başkanı Carl von Schantz, söz konusu siparişin nükleer enerji sektöründe yeni bir müşteri ilişkisinin başlangıcını temsil ettiğini belirtti. Nükleer reaktörlerin yakınında kullanılan ürünlerin malzeme kalitesi ve teknik performans açısından sıkı standartları karşılaması gerektiğini vurgulayan başkan, şirketin malzeme alanındaki uzmanlığı ve üretim deneyimiyle bu gereklilikleri karşılamayı hedeflediğini ifade etti.