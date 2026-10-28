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Alleima İngiltere'deki Sizewell C nükleer enerji projesi için çelik boru tedarik edecek

Çarşamba, 28 Ekim 2026 10:32:59 (GMT+3)   |   İstanbul

İsveç merkezli vasıflı çelik üreticisi Alleima, İngiltere'nin Suffolk bölgesindeki Sizewell C nükleer enerji projesi için nükleer santrallerde kullanılacak boruların tedarikine yönelik sipariş aldığını açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre sipariş, Sizewell C'de kurulması planlanan iki EPR1600 nükleer reaktörü için boru tedarikini kapsıyor. Sipariş, Alleima'nın Boru Birimi bünyesinde 2026 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilirken, teslimatların 2027 yılında başlaması ve yaklaşık iki yıl boyunca devam etmesi planlanıyor.

Şirket, sipariş kapsamındaki boruların sözleşme bedeli, tonajı veya kesin teknik özelliklerine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Alleima Boru Birimi Başkanı Carl von Schantz, söz konusu siparişin nükleer enerji sektöründe yeni bir müşteri ilişkisinin başlangıcını temsil ettiğini belirtti. Nükleer reaktörlerin yakınında kullanılan ürünlerin malzeme kalitesi ve teknik performans açısından sıkı standartları karşılaması gerektiğini vurgulayan başkan, şirketin malzeme alanındaki uzmanlığı ve üretim deneyimiyle bu gereklilikleri karşılamayı hedeflediğini ifade etti.

Etiketler: Boru Borular İsveç Avrupa Birliği Çelik Üretimi 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları

Dış Çap 21 - 219 mm
Et Kalınlığı 1,5 - 3 mm
 
Tedarikçi NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
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Tesisat Boruları

Dış Çap 21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı 2,6 - 5 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
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Sanayi Boruları

Dış Çap 21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı 0,7 - 12 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
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