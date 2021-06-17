Volvo Cars, SSAB tarafından üretilen fosilsiz çeliği kullanan ilk otomobil üreticisi olacak

Perşembe, 17 Haziran 2021 16:00:28 (GMT+3) | İstanbul

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, Volvo Cars’ın İsveç Luleå’da bulunan HYBRIT pilot tesisinde üretilen fosilsiz çeliği kullanan ilk otomobil üreticisi olacağını açıkladı. Bu çelik ürün, test amaçlı olarak konsept bir otomobilde kullanılabilir.

Şirketin açıklamasına göre SSAB, 2026 yılında piyasaya ticari ölçekte fosilsiz çelik tedarik etmeyi hedefliyor.

Volvo Cars, otomobillerinin üretiminde kullanılan çelik ve demir ürünlerin üretiminden kaynaklı karbon salımının geleneksel bir otomobilde yaklaşık %35 ve tamamen elektrikli otomobilde%20 oranında yer aldığını belirtti.

HYBRIT girişimi SSAB, demir cevheri üreticisi LKAB ve elektrik şirketi Vattenfall tarafından başlatıldı. SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere girişim, koklaşabilir taş kömürü yerine fosilsiz elektrik ve hidrojen kullanmayı amaçlıyor. SSAB, HYBRIT teknolojisi aracılığıyla İsveç’in karbon salımını %10 ve Finlandiya’daki karbon salımını %7 azaltmayı hedefliyor.