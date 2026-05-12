SSAB izin süreçlerine ilişkin itirazlar nedeniyle Oxelösund elektrik ark ocağı projesini erteledi

Salı, 12 Mayıs 2026 11:44:18 (GMT+3)   |   İstanbul

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, Oxelösund tesisinin fosil yakıt kullanılmayan çelik üretimine geçişinin, yaban hayatı koruma düzenlemeleri kapsamında kurulacak yeni enerji hattına ilişkin izin süreçleri için yapılan itirazlar nedeniyle gecikeceğini duyurdu.

SSAB, Vattenfall Eldistribution’ın gerekli şebeke bağlantısına ilişkin takvimin ertelendiğini bildirdiğini söyledi. Yeni enerji altyapısının, planlanan elektrik ark ocağının operasyonu açısından kritik öneme sahip olduğu ifade edildi.

Elektrik ark ocağı inşası planlandığı şekilde sürüyor

İzin sürecindeki aksaklığa rağmen SSAB, elektrik ark ocağının inşasının planlandığı şekilde devam ettiğini ve bütçe dahilinde ilerlediğini dile getirdi. Şirket daha önce yeni elektrik ark ocağında üretimin 2027 yılının başında başlamasını hedeflediğini açıklamıştı.

SSAB Başkanı ve CEO’su Johnny Sjöström, İsveç’teki izin ve elektrik şebekesi onay süreçlerinin sanayi yatırımları üzerindeki etkisini eleştirdi. İzin süreçleri ve elektrik altyapısı onaylarına ilişkin belirsizliklerin gelecekteki endüstriyel elektrifikasyon ve modernizasyon yatırımları açısından ciddi risk oluşturduğunu söyledi. Ayrıca özellikle Avrupa genelinde artan sivil ve askeri hazırlık gereksinimleri göz önünde bulundurulduğunda Avrupa Birliği’nin çelik sektörünü stratejik sektör olarak değerlendirdiğini vurguladı.

Şirket, gecikmenin kapsamı netleştiğinde yeni bilgilendirme yapılacağını belirtti.

2026 yılı performansında önemli etki beklenmiyor

SSAB, yaşanan ertelemenin şirketin 2026 yılı kârlılığı veya nakit akışı üzerinde önemli bir etkisi olmasını beklemediğini belirtti. Ayrıca mevcut üretim faaliyetleri ve müşteri teslimatlarının etkilenmeyeceğini vurguladı.

Öte yandan Oxelösund dönüşüm projesinin tamamlanmasının ardından İsveç’in toplam karbon emisyonlarının yaklaşık %3 azalmasının beklendiğini kaydetti.


