SSAB’nin 2026 yılının ilk çeyreğinde faaliyet kârı yüksek sevkiyatlar ve Avrupa ile Amerika birimlerindeki güçlü performans sayesinde iyileşti

İsveçli çelik üreticisi SSAB bu yılın ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıklarken, şirketin faaliyet kârı SSAB Europe ve SSAB Americas birimlerindeki iyileşen sonuçlar sayesinde önceki yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 1,35 milyar SEK’e (147 milyon $) kıyasla 2,20 milyar SEK (240 milyon $) seviyesinde yer aldı. Şirketin AVFÖK değeri 2,37 milyar SEK’ten (258 milyon $) 3,24 milyar SEK’e (353 milyon $) yükselirken, AVFÖK marjı %9’dan %13’e çıktı.

Söz konusu çeyrekte SSAB’nin gelirleri olumsuz kur etkileri nedeniyle yıllık %1 oranında hafif düşüşle 25,34 milyar SEK (2,76 milyar $) seviyesine geriledi. Bununla birlikte şirketin net kârı, 2025 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen 1,13 milyar SEK’e (123 milyon $) kıyasla 1,60 milyar SEK’e (174 milyon $) yükselirken, hisse başına kazancı 1,13 SEK’ten (0,12$) 1,61 SEK’e (0,18$) çıktı.

SSAB’nin ilk çeyrekte ham çelik üretimi, önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 1,95 milyon mt seviyesinden 2,01 milyon mt seviyesine yükselirken, çelik sevkiyatları 1,68 milyon mt seviyesinden 1,74 milyon mt seviyesine çıktı.

Şirkete göre küresel yüksek mukavemetli çelik piyasasında talep önceki çeyreğe kıyasla mevsimsel olarak yükselirken, Avrupa’da temel talepte bir miktar iyileşme görüldü. Avrupa çelik piyasası temkinli seyrini sürdürse de ithalat tonajları düşerken, şerit ve levha fiyatları Avrupa piyasasına yönelik daha kısıtlayıcı ithalat önlemleri beklentileri nedeniyle çeyrek boyunca arttı. Kuzey Amerika’da levha piyasası görece güçlü seyrederken, fiyatlar yükseldi ve distribütörlerin stok seviyelerinin bir miktar düşük olduğu değerlendirildi.

SSAB Avrupa Komisyonunun küresel arz fazlasına karşı AB çelik sektörünü korumaya yönelik önerdiği önlemlerin Avrupa piyasasında arz-talep dengesini iyileştirmesinin beklendiğini ve önlemlerin 1 Temmuz 2026’da yürürlüğe girmesinin hedeflendiğini belirtti. Şirket ayrıca AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın bu yılın Ocak ayında tamamen işler hale geldiğini kaydetti.

İlk çeyrekte SSAB Special Steels’in sevkiyatları yıllık %6 artışla 356.000 mt seviyesine yükselirken, segmentin faaliyet karı 1,53 milyar SEK’e (167 milyon $) çıktı. SSAB Europe’un sevkiyatları 919.000 mt seviyesine yükselirken, vasıflı çeliklerde sevkiyatlar rekor seviyelere ulaştı ve birimin faaliyet kârı 33 milyon SEK’ten (4 milyon $) 438 milyon SEK’e (48 milyon $) keskin şekilde yükseldi. SSAB Americas’ın sevkiyatları 461.000 mt seviyesinde yer alırken, faaliyet kârı yüksek fiyatların desteğiyle 573 milyon SEK’e (62 milyon $) yükseldi.

SSAB Oxelösund çelik tesisinde dönüşüm projesinin ilerlediğini ve üretimin 2027 yılının başında başlamasının planlandığını açıkladı. Şirket ayrıca Luleå’daki yeni mini haddehanenin inşaatının yüklenici çalışanlarının semptomlar ve hastalık bildirmesi üzerine ikinci çeyreğin başında durdurulduğunu, olası nedenleri doğrulamak veya elemek için numune alma ve test çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Luleå’da düzenli çelik üretimi ise normal şekilde devam ediyor.

İkinci çeyreğe bakıldığında SSAB, SSAB Special Steels, SSAB Europe ve SSAB Americas sevkiyatlarının ilk çeyreğe kıyasla yatay seyretmesini, satış fiyatlarının ise üç çelik biriminin tamamında bir miktar yükselmesini bekliyor. Hammadde maliyetlerinin SSAB Special Steels ve SSAB Europe için bir miktar artması, SSAB Americas için ise büyük ölçüde yatay seyretmesi bekleniyor.