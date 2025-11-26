İsveç mahkemesi SSAB’nin Luleå’daki yeni çelik tesisi için verilen izni onadı

İsveç Tabiat ve Çevre Temyiz Mahkemesi, İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB’nin Luleå’da yeni bir çelik tesisi kurmasına yönelik izni onaylayan bir karar yayımladı. Bu karar, şirketin yüksek fırından elektrik ark ocağı üretimine geçiş sürecinde önemli bir adım niteliği taşıyor.

SSAB 2024 yılı Aralık ayında onay almıştı ancak karar, çevre grupları tarafından temyize taşınmıştı. Temyiz mahkemesinin kararı, hukuki belirsizliği ortadan kaldırarak projenin gecikme olmadan ilerlemesine imkân tanıyor.

Yeni tesis maliyet avantajı sağlayacak ve emisyonu azaltacak

SSAB’ye göre yeni tesis:

Eski yüksek fırın bazlı üretimin yerine modern elektrik ark ocağı teknolojisini getirerek maliyet verimliliğini ve esnekliği artıracak,

Birinci kalite çelik dahil olmak üzere daha rekabetçi bir ürün portföyü sunarak talep dalgalanmalarına daha uyumlu yanıt verecek,

Luleå’daki çelik üretiminden kaynaklanan karbon emisyonunu %90’a varan oranda azaltarak iklim ve çevre hedeflerine önemli katkı sağlayacak.

Yeni tesisin çalışmalarına 2025 yılının ortasında başlandı ve resmi temel atma töreni 17 Eylül 2025 tarihinde enerji ve sanayi yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilmişti.

Temyiz mahkemesinin kararıyla birlikte geriye kalan hukuki engeller kaldırıldı ve tam ölçekli inşaat, ekipman kurulumu ve devreye alma süreçlerinin kesintisiz bir şekilde gerçekleştirilmesinin önü açıldı. SSAB, tesis faaliyete geçtiğinde izin koşullarını ve çevresel izleme yükümlülüklerini yerine getireceğini taahhüt ediyor.