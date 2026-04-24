SSAB Helsinki’deki Kruunuvuori Köprüsü projesi için yüksek mukavemetli çelik tedarik etti

Cuma, 24 Nisan 2026 10:57:51 (GMT+3)   |   İstanbul

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, Finlandiya’da bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük köprü projelerinden biri olan Helsinki’deki Kruunuvuori Köprüsü için 3.000 mt’un üzerinde yüksek mukavemetli yapı çeliği tedarik ettiğini açıkladı.

Köprü yapılarının büyük ölçüde SSAB Domex® yüksek mukavemetli çelik kullanılarak inşa edildiği, özellikle Domex 460ML kalitesinin tercih edildiği belirtildi. Bu sayede buz, kar, nem ve kuvvetli rüzgâr gibi zorlu çevre koşullarına dayanıklı, hafif ancak yüksek dayanımlı bir yapı elde edildiği ifade edildi.

Projede toplam yaklaşık 6.300 mt çelik yapı kullanılırken, bunun yarısından fazlasının SSAB tarafından tedarik edildiği bildirildi.

Kruunuvuori Köprüsü’nün yaklaşık 1.200 metre uzunluğunda olduğu ve 135 metre yüksekliğindeki ana pilonu ile Finlandiya’nın en uzun ve en yüksek köprüsü olacağı belirtildi. Köprünün ağırlıklı olarak yaya, bisiklet ve toplu taşıma kullanımına yönelik tasarlandığı ve Helsinki’nin emisyonları azaltma ile sürdürülebilir kentsel ulaşımı geliştirme hedeflerini desteklediği ifade edildi.

Kazık ve temel bileşenleri de tedarik edildi

Yapı çeliğine ek olarak SSAB’nin toplamda yaklaşık 1.050 mt olmak üzere köprü temelleri için çakma ve delme kazıklar da tedarik ettiği belirtildi. Bu kazıkların 1.220 mm ve 1.016 mm çaplarında olduğu, en uzun delme kazıkların ise 40 metrenin üzerinde uzunluğa sahip olduğu ve özel tasarım kaya uçları ile donatıldığı ifade edildi.

Çelik, sürdürülebilirlik hedeflerini destekliyor

Şirkete göre yüksek mukavemetli çelik kullanımı, daha hafif yapılar ve uzun hizmet ömrü sayesinde malzeme verimliliği sağlayarak çevresel etkiyi azaltıyor. SSAB, ürettiği çeliğin ortaya çıkardığı karbon emisyonunun Avrupa ortalamasına kıyasla yaklaşık %6, Çin ortalamasına kıyasla ise %17’ye kadar daha düşük olduğunu belirterek projenin iklim hedeflerine katkı sağladığını vurguladı.


