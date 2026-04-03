SSAB yeşil çelik üretimi için düşük emisyonlu ferromolibden temin edecek

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, Kanada merkezli madencilik şirketi Greenland Resources ile imzaladığı bağlayıcı tedarik anlaşması kapsamında uzun vadede düşük emisyonlu ferromolibden temin edeceğini duyurdu.

Anlaşma kapsamında Greenland Resources’un, Grönland’da çıkarılan ve Belçika’da rafine edilen yüksek kalite hammadde tedariki sağlayarak SSAB’ın tedarik zincirindeki sürdürülebilirliğini artırma stratejisini destekleyeceği belirtildi.

Yüksek performanslı çelik üretimi için kritik girdi

Anlaşmaya göre fiyatlar, belirlenen bir taban ve tavan aralığı içinde yapılandırılacak ve bu sayede hem fiyat istikrarı hem de tedarik güvenliği sağlanacak.

Böylelikle SSAB’ın, karbonsuzlaşma ve çelik üretiminde karbon ayak izini azatlma hedeflerine paralel şekilde Kapsam 1 ve 2 emisyonları daha düşük birincil molibdene erişim sağlayabileceği vurgulandı.

Düşük emisyonlu ferromolibdenin, özellikle gelişmiş yüksek dayanımlı çelik üretiminde kullanılacağı, bu ürünlerin ise savunma, otomotiv, altyapı ve enerji gibi yüksek performans ve dayanıklılık gerektiren sektörlerde kritik rol oynadığı bildirildi.