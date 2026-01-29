SSAB’nin faaliyet kârı 2025’te düştü, sevkiyatların 2026’nın ilk çeyreğinde artması bekleniyor

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB geçtiğimiz yılın tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Yılın tamamında şirket, 2024 yılında kaydedilen 6,52 milyar SEK net kâra kıyasla 4,9 milyar SEK (554,85 milyon $) net kâr elde ederken, şirketin satış gelirleri yıllık %6,9 düşüşle 96,22 milyar SEK (10,88 milyar $) seviyesine geriledi. Şirketin 2025 yılındaki faaliyet kârı, piyasadaki zayıflığın etkisiyle bir önceki yıl kaydedilen 7,86 milyar SEK’e kıyasla 6,11 milyar SEK (691,65 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

2025 yılında şirketin ham çelik üretimi yıllık %2,5 artışla 7,53 milyon mt seviyesine çıkarken, nihai mamul üretimi yıllık %4,6 artışla 6,97 milyon mt ve sevkiyatları da yıllık %3,7 artarak 6,36 milyon mt oldu.

Şirket, 2026 yılının ilk çeyreğinde sevkiyatlarının mevsimsel olarak canlanan talep sayesinde artacağını öngörüyor. Buna ek olarak yılın tamamında şirketin bakım maliyetlerinin 1,4 milyar SEK seviyesinde yer alması bekleniyor.