 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > SSAB’nin...

SSAB’nin faaliyet kârı 2025’te düştü, sevkiyatların 2026’nın ilk çeyreğinde artması bekleniyor

Perşembe, 29 Ocak 2026 12:20:48 (GMT+3)   |   İstanbul

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB geçtiğimiz yılın tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Yılın tamamında şirket, 2024 yılında kaydedilen 6,52 milyar SEK net kâra kıyasla 4,9 milyar SEK (554,85 milyon $) net kâr elde ederken, şirketin satış gelirleri yıllık %6,9 düşüşle 96,22 milyar SEK (10,88 milyar $) seviyesine geriledi. Şirketin 2025 yılındaki faaliyet kârı, piyasadaki zayıflığın etkisiyle bir önceki yıl kaydedilen 7,86 milyar SEK’e kıyasla 6,11 milyar SEK (691,65 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

2025 yılında şirketin ham çelik üretimi yıllık %2,5 artışla 7,53 milyon mt seviyesine çıkarken, nihai mamul üretimi yıllık %4,6 artışla 6,97 milyon mt ve sevkiyatları da yıllık %3,7 artarak 6,36 milyon mt oldu.

Şirket, 2026 yılının ilk çeyreğinde sevkiyatlarının mevsimsel olarak canlanan talep sayesinde artacağını öngörüyor. Buna ek olarak yılın tamamında şirketin bakım maliyetlerinin 1,4 milyar SEK seviyesinde yer alması bekleniyor.


Etiketler: İsveç Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar SSAB 

Benzer Haber ve Analizler

SSAB Oxelösund projesinin üretime başlama tarihini erteledi, net kârı 2025’in üçüncü çeyreğinde artış kaydetti

23 Eki | Çelik Haberler

SSAB’nin satış geliri 2025’in ilk yarısında düşük fiyatlar nedeniyle geriledi

25 Tem | Çelik Haberler

SSAB elektrik ark ocaklı Luleå tesisi için yeşil finansman aldı

02 May | Çelik Haberler

SSAB’nin net kârı 2024’te düştü, talebin cansız seyretmesi bekleniyor

29 Oca | Çelik Haberler

SSAB’nin net kârı üçüncü çeyrekte Avrupa piyasasındaki zayıflık sebebiyle düştü

30 Eki | Çelik Haberler

SSAB’nin net kârı ve satış geliri birinci çeyrekte azaldı

03 May | Çelik Haberler

SSAB 2023 yılında net kâra döndü

01 Şub | Çelik Haberler

SSAB’nin satış gelirleri ilk yarıda düştü

24 Tem | Çelik Haberler

SSAB 2022 için net zarar bildirdi, Raahe'deki yüksek fırın yeniden devreye alındı

01 Şub | Çelik Haberler

SSAB’nin mali sonuçları Ocak-Eylül döneminde artış gösterdi

04 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis