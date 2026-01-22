Rheinmetall savunma sanayi ürünlerinde SSAB’nin düşük emisyonlu çeliğini kullanacak

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, Alman savunma ve teknoloji grubu Rheinmetall ile düşük emisyonlu çelik tedarikine yönelik niyet mektubu imzaladığını duyurdu.

SSAB’ye göre söz konusu anlaşma, bir savunma ekipmanı şirketinin üretim süreçlerinde emisyonsuz çelik kullanmayı resmi olarak taahhüt ettiği ilk örnek olma özelliğini taşıyor.

İlk teslimatlar SSAB Zero™ ile başlayacak

Anlaşma kapsamında SSAB, başlangıçta Rheinmetall’e SSAB Zero™ çelik tedariki yapacağını ve tedarik hacminin zaman içerisinde kademeli olarak artırılmasının öngörüldüğünü belirtti.

İlerleyen aşamada iş birliğinin SSAB Fossil-free™ ürünlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesinin beklendiği bildirildi. Böylelikle Rheinmetall’in, üretim faaliyetlerinde kullandığı çeliğin karbon ayak izini daha da azaltabileceği vurgulandı.

Düşük emisyonlu çeliğin değer zincirine entegre edilmesiyle Rheinmetall’in, savunma sanayinde emisyon azaltımına yönelik çabalara öncülük etmeyi hedeflediği vurgulandı.

SSAB’nin düşük emisyonlu çelik ürünleri

SSAB Zero™, geri dönüştürülmüş çelik, temiz enerji ve biyogaz kullanılarak üretiliyor ve üretim sürecinde neredeyse hiç emisyon salımı yapılmıyor.

SSAB Fossil-free™ çeliğin üretimi ise demir cevheri ve HYBRIT® teknolojisi kullanılarak gerçekleştiriliyor. Bu teknoloji, koklaşabilir taş kömürü yerine temiz hidrojen kullanıyor ve karbon emisyonlarının önemli ölçüde azaltılmasını sağlıyor.